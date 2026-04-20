Controlan incendio en fábrica de pegamentos en Xalostoc, Ecatepec

Un fuerte incendio registrado la noche del 19 de abril en el municipio de Ecatepec encendió las alertas en la zona industrial de Cuauhtémoc Xalostoc, donde una fábrica de pigmentos y pegamentos para calzado fue consumida parcialmente por el fuego. La emergencia, que se extendió hasta la madrugada de este 20 de abril de 2026, obligó a un amplio despliegue interinstitucional y a la evacuación preventiva de más de un centenar de personas.

De acuerdo con autoridades municipales, el siniestro afectó aproximadamente dos mil metros cuadrados en dos naves industriales ubicadas sobre la avenida Hierro. La magnitud del fuego —alimentado por materiales altamente inflamables— requirió la intervención de más de 300 elementos, entre bomberos, policías y personal de protección civil, así como efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

El director de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec, Juan Jesús Clara González, explicó que el incendio se originó en instalaciones donde se procesaban pigmentos y pegamentos industriales, lo que elevó el riesgo de propagación.

Es material muy flamable”, advirtió, al justificar la decisión de evacuar a más de 100 habitantes de zonas aledañas.

Las autoridades detallaron que la evacuación se realizó de manera preventiva, con el objetivo de evitar afectaciones por la inhalación de humo y posibles explosiones. En paralelo, elementos de seguridad establecieron un cordón de al menos 100 metros alrededor del perímetro afectado para facilitar las labores de control.

Bomberos en Xalostoc. Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Testimonios: el estruendo que alertó a vecinos

El inicio del incendio estuvo marcado por un fuerte estruendo que despertó a los residentes cercanos. De acuerdo con las primeras versiones de vecinos, pensaron que el estruendo era por un transformador. El temor principal era la rápida expansión del fuego…

Si se extendía, a correr”.

Otro testigo, Guillermo López, contó en entrevista que “estaba durmiendo cuando se escuchó el fuerte estallido”, señaló, describiendo la sorpresa y el desconcierto entre los habitantes.

Las labores para sofocar el incendio se prolongaron durante más de tres horas, bajo la coordinación del propio Clara González. Participaron cuerpos de bomberos de municipios como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tultepec, así como brigadas de la Ciudad de México, además del apoyo del Batallón 33, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil estatal.

De forma paralela, el despliegue de seguridad fue encabezado por autoridades operativas municipales, quienes coordinaron la evacuación, el resguardo del área y el control del tránsito. También se estableció comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar cortes de energía, una medida clave para reducir riesgos adicionales.

Tras contener las llamas, los equipos de emergencia iniciaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, que se extendieron hasta la madrugada. Las autoridades confirmaron que el lugar quedó sin riesgos inmediatos.

Reportan dos personas detenidas

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades informaron que ya hay dos personas detenidas por su presunta responsabilidad en el origen del siniestro, aunque no se han detallado las circunstancias específicas.

Como medida administrativa, el área de Normatividad municipal ordenó la suspensión temporal de actividades en la fábrica afectada, hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones legales y de seguridad necesarias para su operación.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la zona y utilizar vías alternas mientras continúan las labores de vigilancia preventiva. Asimismo, pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización.

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