Rescatan a abuelita de 70 años abandonada, encerrada y sin comer en Ecatepec

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, junto con la Policía Municipal, rescataron a una mujer de 70 años de edad que se encontraba en estado de abandono dentro de un domicilio ubicado en la colonia Fuentes de Aragón.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, fueron vecinos de la colonia Fuentes de Aragón quienes la mañana del jueves 16 de abril escucharon a la adulta mayor pedir ayuda de manera desesperada desde el interior de una vivienda.

Ante la situación, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes tuvieron que desmontar una protección metálica y una chapa electrónica para poder ingresar al inmueble y rescatar a la mujer.

Una vez dentro del domicilio, los rescatistas hallaron a la mujer en crisis nerviosa. Las autoridades informaron que la adulta mayor padece ceguera y manifestó que no había comido en varios días.

Además, en el interior del inmueble se localizaron dos perros que aparentemente tampoco habían recibido alimento en días y se encontraban en condiciones insalubres.

Una abuelita de 70 años fue rescatada en estado de abandono en la colonia Fuentes de Aragón, Ecatepec. Especial

¿Qué pasará con la abuelita rescatada en Ecatepec?

Las autoridades municipales de Ecatepec informaron que la mujer de 70 años de edad, rescatada en estado de abandono en un domicilio de la colonia Fuentes de Aragón, quedará bajo el resguardo de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS). Esta instancia será la encargada de brindarle la atención correspondiente y dar el debido seguimiento al caso.

La AMPEVIS se ocupará de garantizar que la adulta mayor reciba asistencia médica, psicológica y social, además de evaluar las condiciones en las que se encontraba y determinar las medidas necesarias para su protección.

Por otra parte, las autoridades informaron que los dos perritos encontrados en el mismo domicilio ya fueron alimentados e hidratados. Posteriormente fueron trasladados a un refugio de Bienestar Animal del municipio de Ecatepec, donde serán valorados por especialistas para determinar su estado de salud y las condiciones en las que se encontraban.

Aumenta población de adultos mayores

En México, más del 16% de las personas adultas mayores se encuentran en situación de abandono o maltrato, según cifras oficiales del gobierno y estudios respaldados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública. El problema afecta principalmente a mujeres y a quienes viven en condiciones de pobreza, reflejando una crisis de derechos humanos y salud pública.

El gobierno mexicano ha reconocido que el envejecimiento poblacional avanza rápidamente: la población mayor de 65 años crece más rápido que la población joven.

De acuerdo con datos oficiales, entre el 8.1% y el 18.6% de los adultos mayores en México sufren algún tipo de maltrato, que puede incluir abandono, violencia física, psicológica o económica. En términos absolutos, esto representa a cientos de miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.