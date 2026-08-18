Semar apoya en detención de funcionarios de la Fiscalía del Edomex por extorsión y secuestro exprés

Un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), adscritos a la Fuerza de Tarea Ecatepec y fuerzas federales permitió ejecutar de manera simultánea órdenes de aprehensión en Ecatepec y Texcoco contra cuatro funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), investigados por su presunta participación en actividades de extorsión y secuestro exprés en los municipios de Ecatepec y Texcoco.

Durante las acciones fueron aseguradas seis armas de fuego, cargadores, teléfonos celulares, computadoras y documentación.

Las detenciones se realizaron como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante un despliegue en el que participaron cerca de 200 elementos de distintas corporaciones, encargados de establecer perímetros de seguridad, brindar cobertura táctica y respaldar el cumplimiento de los mandamientos judiciales.

Elementos de la Semar y fuerzas federales durante el operativo simultáneo en el Edomex, donde detuvieron a cuatro funcionarios de la FGJEM y aseguraron armas y equipos de cómputo. Especial

Los detenidos fueron identificados como Benito “N”, María Fernanda “N”, Efraín “N” y Mario “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), adscritos a la Fuerza de Tarea Ecatepec de la Región Naval Central, así como efectivos de la Brigada de Infantería de Marina.

También intervinieron personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos de Ecatepec y Texcoco, con el propósito de evitar posibles fugas y mantener el control de las zonas donde se efectuaron las diligencias.

Durante las acciones, las autoridades aseguraron seis armas de fuego, además de diversos cargadores abastecidos. También fueron localizados equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentación que podría ser incorporada a las investigaciones ministeriales.

Elementos de la Semar y fuerzas federales durante el operativo simultáneo en el Edomex, donde detuvieron a cuatro funcionarios de la FGJEM y aseguraron armas y equipos de cómputo. Especial

Todos los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para su análisis pericial y eventual integración a las carpetas de investigación relacionadas con los delitos que se atribuyen a los detenidos.

La Semar destacó que su intervención estuvo enfocada principalmente en proporcionar seguridad y capacidad operativa durante la ejecución de las órdenes judiciales, en coordinación con las instituciones responsables de las investigaciones.

El operativo forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir estructuras relacionadas con la extorsión y otros delitos de alto impacto, particularmente aquellas en las que se investiga la posible participación de servidores públicos.