Accidente en la México-Pachuca hoy: Volcadura de transporte público deja 16 heridos

Un aparatoso accidente en la autopista México-Pachuca desquició el tráfico la mañana de este día, dejando un saldo de 16 personas lesionadas tras la volcadura de una unidad de transporte público. El siniestro provocó cierres parciales y retrasos kilométricos para los automovilistas que se dirigían hacia la capital del país.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 24+500, justo antes de llegar a la Caseta de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, la unidad -con número económico 62- era conducida por una mujer cuando una falla mecánica desencadenó la emergencia.

La ponchadura de un neumático provocó que la conductora perdiera el control del vehículo, volcando sobre la vía, lo que dejó un saldo de 16 personas resultaron lesionadas, incluyendo a la operadora de la unidad.

Tras el accidente servicios de emergencia llegaron al lugar y paramédicos atendieron a los pasajeros en la zona. Sin embargo, una persona presentó heridas de gravedad y requirió traslado inmediato al hospital.

Mañana de caos vial: Doble accidente en la autopista

La volcadura en Tecámac no fue el único percance del día en esta transitada vía. Horas antes, alrededor de las 6:00 de la mañana, se reportó otro choque a la altura de Tizayuca, también en dirección a la Ciudad de México.

La suma de ambos accidentes generó un severo cuello de botella, deteniendo el flujo vehicular durante varias horas y afectando a miles de trabajadores y estudiantes que utilizan la autopista diariamente. Autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas como la carretera libre México-Pachuca mientras se realizan las maniobras de retiro de la unidad volcada.