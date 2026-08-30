¡Se salvan del caos! Transportistas cancelan megabloqueo en Edomex y pone en pausa protesta

A unas horas de que se llevara a cabo el megabloqueo anunciado para este lunes 31 de agosto, las seis empresas de transporte agrupadas en Trolemex dieron marcha atrás a la movilización luego de alcanzar acuerdos con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) para avanzar en su incorporación al Trolebús Chalco-Santa Martha.

La suspensión evita un fuerte golpe a la movilidad en el oriente mexiquense durante el regreso a clases. Los bloqueos previstos podrían provocar caos vial, saturación del transporte y mayores tiempos de traslado para habitantes de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y municipios conectados con la Ciudad de México, particularmente en las primeras horas de este lunes.

Los transportistas aseguran que la entrada en operación del Trolebús les ha generado una afectación económica durante los últimos 15 meses. Cuartoscuro

Semov promete resolución en septiembre

De acuerdo con Trolemex, la Semov se comprometió a emitir una resolución a mediados de septiembre sobre su participación en el sistema. Posteriormente se buscaría concretar la firma del convenio para adquirir vehículos articulados, además de avanzar en la entrega de títulos de concesión y establecer los mecanismos para acceder a los bonos de chatarrización.

Los transportistas aseguran que la entrada en operación del Trolebús les ha generado una afectación económica durante los últimos 15 meses y reclaman que se formalice la participación que, afirman, ya había sido determinada mediante estudios de la propia Secretaría de Movilidad.

Trolemex señaló que mantendrá el diálogo y dará seguimiento a los compromisos establecidos, aunque advirtió que si no existe una solución definitiva y certeza jurídica, podría retomar las acciones de movilización.

Por ahora, el megabloqueo del 31 de agosto queda suspendido y miles de usuarios del transporte público podrán iniciar el regreso a clases sin enfrentar la jornada de protestas que había sido anunciada.