Ecatepec respalda a Claudia Sheinbaum en asamblea por la soberanía nacional

Más de cinco mil personas participaron en la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional, donde la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, manifestó el respaldo del municipio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a mantener la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro, realizado en el deportivo Alfredo del Mazo, la presidenta municipal aseguró que el municipio cerrará filas con el gobierno federal. "Presidenta, cuentas con el pueblo de Ecatepec para defender la transformación, la soberanía nacional, el agua, la dignidad de nuestros pueblos originarios y la grandeza de México", expresó ante habitantes del Distrito XIII federal y militantes de Morena.

Al acto asistieron la exalcaldesa de Texcoco y senadora suplente Sandra Luz Falcón Venegas; el secretario general del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México, Adán Gordo Ramírez; el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, así como los diputados locales Octavio Martínez Vargas y María José Pérez Domínguez, entre otros dirigentes y simpatizantes del partido.

En su mensaje, Cisneros Coss afirmó que Ecatepec se suma "de manera incondicional" al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum y señaló que ese respaldo también implica preservar "el legado de Andrés Manuel López Obrador" mediante acciones orientadas a mejorar el acceso al agua, fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y consolidar gobiernos con resultados.

La alcaldesa sostuvo que la soberanía también se construye desde las acciones locales y destacó los avances en materia de agua potable en el municipio. "Durante el último año y medio hemos conquistado la soberanía llevando el agua a miles de hogares", afirmó, al señalar que durante años el suministro fue utilizado como un negocio. "Eso es soberanía: devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo. Son derechos, no privilegios ni dádivas", subrayó.

En materia de infraestructura urbana, aseguró que la recuperación del espacio público forma parte de esa estrategia. "Construimos soberanía pavimentando nuestras calles, avenidas y rehabilitando nuestros parques", dijo, al señalar que contar con parques iluminados, calles en mejores condiciones y entornos más seguros fortalece la calidad de vida de la población.

Cisneros Coss también destacó las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad comunitaria. Informó que en Ecatepec se han conformado más de 10 mil Comités por la Paz y realizado ocho mil 345 Mesas de Paz Comunitarias, con el propósito de acercar a las fuerzas de seguridad a la ciudadanía. "Un pueblo soberano es el que sabe que la policía está para servirle y no para abusar de él. ¡Y en Ecatepec, la Marina nos cuida!", afirmó.

Al cierre de la asamblea, la alcaldesa hizo un llamado a preservar la independencia y las libertades del país. "Estamos orgullosos de nuestra independencia, de nuestras libertades, de nuestras raíces y de nuestra soberanía", expresó, al asegurar que la población de Ecatepec está dispuesta a defender esos principios "cueste lo que cueste".