Neza, Atizapán y Naucalpan, municipios  mexiquenses que más mejoraron en percepción de seguridad, según el INEGI

Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan son los tres municipios del Estado de México con mayor avance en la percepción de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

En el segundo trimestre de 2026, Nezahualcóyotl encabezó la lista con una reducción de 25.6 por ciento en la percepción de inseguridad.

En segundo lugar se ubicó Atizapán con una disminución de 19.2 por ciento, y Naucalpan, en tercer sitio, con 12.1 por ciento.

Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Tlalnepantla y Chimalhuacán fueron otras alcaldías que también registraron avances.

Hace más de un año se anunció en Nezahualcóyotl la implementación del Mando Unificado Oriente, como parte de las acciones alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad.

El Mando Unificado Oriente permite a la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantener coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.