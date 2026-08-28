Clausuran obras por delitos ambientales en zona federal en Edomex

Dos obras que se realizaban en terrenos forestales federales fueron clausuradas por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la intervención se llevó a cabo tras denuncias populares que alertaron de un par de situaciones en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

En ambos casos, las autoridades detectaron trabajos de remoción, relleno y nivelación de terrenos y afectación de vegetación, por lo que se impuso como la clausura total temporal de las actividades.

Las irregularidades se cometieron dentro del Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, sin contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Foto: Especial

En uno de los casos se detectó la remoción de cubierta vegetal para la extracción de materiales pétreos en una zona forestal, mientras que en el segundo se identificaron trabajos de relleno y nivelación de terreno y la construcción de dos palapas”, informó la Profepa.

La primera inspección se realizó en la localidad El Pírame, en donde se denunciaron obras y actividades de cambio de uso de suelo.

Las afectaciones, principalmente para árboles de encino y vegetación secundaria propia del bosque, se extendieron por más de 800 metros cuadrados.

Durante la inspección no se presentó la autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo, por lo que se determinó la clausura total temporal de las obras y actividades.

Foto: Especial

La segunda inspección se realizó en el paraje El Gran Portezuelo, dentro de la misma Área Natural Protegida, los inspectores confirmaron que se realizaron trabajos de relleno y nivelación de terreno en una superficie aproximada de seis mil 300 metros cuadrados, de los cuales 800 se encuentran dentro del ANP.