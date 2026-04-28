Explosión por almacenamiento clandestino de pirotecnia deja un herido

Una persona resultó lesionada al registrarse una explosión en un domicilio en el barrio San Martín, en el municipio de Tultepec, Estado de México, en donde se almacenaba de forma clandestina fuegos pirotécnicos. De la vivienda lograron rescatar a cuatro mascotas y a dos personas más que presentaron crisis nerviosa.

El siniestro se reportó a las 9 de la mañana en una vivienda de la calle cerrada de Minerva en el citado barrio, en donde los vecinos reportaron una fuerte explosión y luego la presencia de humo.

La explosión afectó un área de 150 metros cuadrados de la vivienda, por lo que arribaron cuerpos de emergencia al lugar, quienes acordonaron la zona.

En el lugar rescataron a un hombre que sufrió quemaduras por la explosión, quien fue llevado al Hospital de Zumpango y dos personas más registraron crisis nerviosa, además de poner a salvo a perros, gatos y un loro que se encontraban al interior del domicilio.

Los cuerpos de emergencia iniciaron con las labores de remoción de escombros para evitar algún riesgo.

Los vecinos denunciaron que es común que en viviendas particulares, pese a existir una zona autorizada, se comercialice y fabriquen juegos pirotécnicos, lo que representa una bomba de tiempo.

Aseguran que por lo menos una vez al mes, en alguna parte del municipio se registran accidentes por el mal uso y manejo de la pirotecnia.

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