Rescatan a perros abandonados y desnutridos en Naucalpan

En el municipio de Naucalpan, Estado de México, se llevó a cabo un cateo para rescatar a varios animales que estaban en condiciones adversas para preservar su vida, por lo que fueron llevados a un lugar especializado para recibir atención médica necesaria.

El cateo estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con la participación de personal de la Secretaría de Seguridad estatal, Policía Municipal y el Centro de Bienestar Animal, quienes se encargaron de poner a salvo a siete canes.

Derivado de una denuncia ciudadana, en la que se informó que, al interior de un inmueble, ubicado en la colonia San Lorenzo Totolinga, se encontraban unos perros en aparente estado de maltrato, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de cateo para intervenir dicho domicilio”, informó la fiscalía mexiquense.

En el lugar se localizaron cuatro perros adultos y tres cachorros de varias razas y tamaños Foto: FGJEM

En el lugar se localizaron cuatro perros adultos y tres cachorros de varias razas y tamaños, de acuerdo con un veterinario que participó en la intervención, los animales no contaban con el espacio adecuado, además de que tenían alimentación deficiente que les causó desnutrición.

Se determinó que los ejemplares quedarán bajo el resguardo del Centro de Bienestar Animal de Naucalpan; en el lugar no se encontró alguna persona responsable de los animales; sin embargo, se inició la averiguación correspondiente para identificar al propietario del inmueble, así como los posibles responsables”.

Rescate de casi mil animales

Hace una semana, en el municipio de Ecatepec, en una intervención de autoridades estatales y federales, fue posible el rescate de más de 900 animales que estaban abandonados y en malas condiciones.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), FGJEM y del Ayuntamiento de Ecatepec participaron en el cateo que se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Las Américas II.

Foto: FGJEM

Dentro del predio se encontraron:

Aves de corral

Borregos

Cabras

Chivos

Patos

Gallinas de guinea

Codornices

Palomas

Caracoles

Tortugas

Un cuyo

Ejemplares de reptiles como serpientes y un lagarto

una tarántula

Un perro

Durante estas acciones operativas, se constató que los animales vivían en total abandono, por lo que este lugar significaba un riesgo sanitario para la población y los propios animales por lo que, los 912 animales fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Chapingo, para su revisión médica y resguardo”.

En el lugar también se encontraron diversos animales sin vida, por lo que el inmueble fue asegurado en tanto continúan las investigaciones.

*DRR*