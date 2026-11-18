Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl rescataron a un hombre que presuntamente se encontraba privado de su libertad y detuvieron a ocho personas señaladas por su probable participación en estos hechos, en la colonia Metropolitana II.

Los hechos se registraron cuando una mujer solicitó el apoyo de los elementos de seguridad al asegurar que su esposo se encontraba retenido contra su voluntad y había sido agredido físicamente por varias personas al interior de un inmueble.

Al llegar al domicilio señalado, los policías localizaron a la víctima y con el objetivo de salvaguardar su integridad detuvieron a ocho personas señaladas por el afectado como presuntas responsables de privarlo de su libertad.

Los detenidos fueron identificados como Isaac N., de 37 años; Elvis N., de 29; Carlos Enrique N., de 44; Norma Elizabeth N., de 30; Norma N., de 60; Francisco de Jesús N., de 41; Orlando N., de 33, y Manuel Alejandro N., de 30 años.

Durante las inspecciones preventivas, los elementos aseguraron un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, abastecida con seis cartuchos útiles, así como nueve envoltorios con una sustancia blanquecina con características similares a la cocaína.

Las ocho personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Antisecuestros, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica conforme a derecho.