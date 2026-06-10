Rescatan a niño sustraído de un parque en Ecatepec, Edomex

Luego de haber sido sustraído de un parque mientras jugaba en la colonia San Agustín, en Ecatepec, fue rescatado Daniel Santiago N de seis años de edad, horas después tras un operativo de reacción inmediata. Los hechos se registraron la tarde del martes 9 de junio, cuando el menor junto con su abuelo habían acudido al parque, en un descuido el menor desapareció, cuando un sujeto identificado como Brayan N, se aproximó al menor y se lo llevó.

En un video captado por una cámara de seguridad se observa cuando el sujeto de bermudas verdes y sudadera negra lleva de la mano al menor.

El detenido

Gran operativo para rescatar al menor

Ante esta situación, se puso en marcha el protocolo correspondiente elaborándose la ficha de localización y se desplegó un cerco perimetral de búsqueda y localización, en coordinación con todos los agrupamientos de la corporación Policía Metropolitana, Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Unidad de Atención a Víctimas y Marina.

El rastreo se realizó con seguimiento de cámaras de vigilancia de C4 y C5, y dispositivos particulares, además de la organización comunitaria, que permitieron ubicar al sujeto con el menor en inmediaciones de avenida Central, para luego realizar patrullajes terrestres en diversas colonias, que permitieron ubicar en boulevard Río de los Remedios, en El Chamizal, al sujeto buscado, quien iba con el menor, que fue rescatado de inmediato.

Por estos hechos fue detenido Brayan “N”, de 21 años de edad, alias “Dragoberto”, quien al parecer es lavacoches de la zona, por lo que fue presentado a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS), como probable responsable de Privación Ilegal de la Libertad del pequeño de seis años.

El menor fue reintegrado sano y salvo con su familia, a quienes la Unidad de Atención a Víctimas otorgaron contención psicológica y acompañamiento para las denuncias ante el Ministerio Público.