Jornada violenta en Edomex deja seis personas muertas y tres heridas

Seis personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas en hechos violentos registrados en los municipios de Otumba, Tultitlán y Acolman, Estado de México, en las últimas 24 horas.

En Acolman, sobre la carretera federal Lechería-Texcoco, colonia El Faro, dos personas fueron ultimadas y dos más resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un hospital, según los primeros reportes, se trató de un ataque directo.

Se reportó que la unidad en la que viajaban las víctimas recibió 40 impactos de bala.

Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes informaron que dos personas ya no contaban con signos vitales y realizaron traslado de emergencia de dos personas más.

En la zona se registró una movilización policial por autoridades municipales, estatales y federales, para dar con el paradero de los responsables.

Agresiones en Tultitlán

Mientras que en Tultitlán se registraron dos hechos violentos, el primero en la calle Circuito 21 de Marzo, en la zona de Buenavista, en donde ocurrió una balacera que dejó a una persona sin vida y otra más resultó lesionada en el pueblo de San Francisco Chilpa.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se reportan personas detenidas.

En el mismo municipio, fue hallado un cadáver, a unos 80 metros de la avenida José López Portillo, muy cerca de la estación Fuentes del Valle del Mexibús.

El cuerpo que fue descubierto por vecinos en un canal, en medio de cobijas y bolsas, en el pueblo de San Mateo Cuautepec, por lo que dieron aviso a las autoridades para que llegaran hasta la barranca Benito Juárez.

Encuentran dos cuerpos

El otro hecho ocurrió en Otumba, sobre la calle torres Adalid, en la zona centro donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos jóvenes dentro de un vehículo, con placas PAE-876-B, que se encontraba a unas calles del Palacio Municipal.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas serían dos jóvenes de entre 18 y 20 años, las investigaciones continúan para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer lo ocurrido.