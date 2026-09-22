Ecatepec repara más de 2 mil 400 calles y tapa 59 mil baches en un despliegue de obra sin precedentes

Con la intervención de 397 kilómetros de vialidades, la reparación de más de 2 mil 400 calles y el tapado de más de 59 mil baches en un periodo de un año y ocho meses, el gobierno municipal de Ecatepec ha puesto en marcha un despliegue de infraestructura sin precedentes para atender el deterioro urbano de la demarcación.

Durante su conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros sostuvo que su administración está ejecutando acciones transformadoras en beneficio de la ciudadanía: “Estamos haciendo lo que nunca antes se hizo, porque cuando hay honestidad el dinero alcanza”.

No obstante, reconoció de manera abierta que la magnitud de las obras ejecutadas aún resulta insuficiente a la vista de la población debido a la severidad del deterioro heredado: “No se ve el trabajo realizado en materia de pavimentación, repavimentación y reparación de baches”.

La presidenta municipal enfatizó que las demandas ciudadanas en este rubro superan con frecuencia a otras problemáticas prioritarias, al ser “un tema que es fundamental, que es un clamor social más que el agua y más que la seguridad, de ese nivel el tema de la pavimentación y bacheo en este municipio”.

Cisneros Coss atribuyó esta crisis vial a la falta de mantenimiento prolongada durante por lo menos 15 años por pasadas administraciones, lo que derivó en condiciones deplorables en la mayoría de las avenidas y vías locales.

Frente a este escenario, la administración local implementó una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno y la comunidad. Como parte central de este plan, se anunció la recuperación integral de la avenida R1, obra que contempla la repavimentación de 18 kilómetros, la intervención del camellón, instalación de alumbrado y la habilitación de espacios recreativos.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, detalló las metas operativas del programa Cimientos de Esperanza, mediante el cual se prevé pavimentar 765 calles, repavimentar 142 avenidas y ejecutar 44 intervenciones integrales. A la par, el esquema Bachetón 24/7 proyecta la reparación de mil 502 vialidades para acelerar la recuperación urbana en el municipio.