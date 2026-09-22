Bloquean carretera México-Puebla por falta de máquinas para hemodiálisis

Ante la falta de insumos y máquinas para hemodiálisis en el Hospital General Pedro López del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en el municipio de Ixtapaluca, familiares de los pacientes llevaron a cabo un bloqueo y manifestación, durante su movilización aseguraron dicha situación ha provocado un incremento en los decesos de quienes están a la espera de sus tratamientos.

Cira Bautista, familiar de uno de los pacientes, dijo que tan solo este fin de semana fallecieron dos enfermos de este hospital, pues no pudieron cumplir con sus sesiones de hemodiálisis.

Es grave la situación, porque han estado falleciendo compañeros de nosotros por no tomar sus sesiones, entonces ahorita el día domingo fueron dos personas que ya no aguantaron a llegar acá”.

Explicó que, aunque hay personas que tienen programadas sus citas, muchas se encuentran graves y dependen de los equipos; sin embargo, de los 10 equipos, cuatro no funcionan desde hace varios meses.

Foto: Especial

Hay muchos que no han tomado sus sesiones, estamos hablando de niños, tercera edad, es muy complicado el tema. Ahora son como 100 pacientes que no están recibiendo su hemodiálisis, han estado metiendo de a cinco o de cuatro pacientes, como vayan dando permiso”.

Los familiares de los pacientes afirmaron que, debido a que no reciben sus tratamientos, los pacientes se agravan.

Ante su desesperación para salvar a sus seres queridos, por segundo día consecutivo bloquearon la carretera federal México-Puebla, además de manifestarse frente al hospital para ser escuchados.

Hemos bloqueado desde ayer, a las 8 de la mañana, yo soy paciente de hemodiálisis, tengo 12 años en el hospital, no nos da insumos, no nos dan hemodiálisis, tenemos tres máquinas descompuesta desde hace cuatro meses, estamos haciendo estos cierres casi cada mes no puede ser”, mencionó Ofelia Mondragón, madre de un paciente con cáncer.

Hasta el momento solo se ha acordado tener una mesa de dialogo este miércoles, pero no hay fecha para que lleguen los insumos ni las maquinas que faltan para atender a los pacientes.