Recuperan casa en Tecámac tras denuncia por despojo

Corporaciones del Gobierno Municipal coordinaron un operativo para recuperar una vivienda que había sido despojada al legítimo dueño. La alcaldesa Rosi Wong Romero, mencionó que, con el compromiso de dar seguridad a las familias, luego de que el afectado solicitó apoyo se recuperó la vivienda ubicada en el fraccionamiento Santa Cruz de Tecámac, en la comunidad de Magdalena en el Estado de México.

Asimismo, como medida preventiva y para garantizar la seguridad del perímetro durante el cierre del procedimiento, se colocaron sellos de resguardo en el lugar.

Despojo Especial

Tras recuperar su patrimonio, el ciudadano afectado reconoció la eficacia de las corporaciones y agradeció a la edil por el acompañamiento institucional. “En verdad fue formidable la manera en la que trabajaron los elementos en conjunto”, destacó.

"Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Tecámac refrenda su compromiso de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. La administración continuará actuando con coordinación para cuidar que el patrimonio que las familias tecamaquenses han construido con esfuerzo y dedicación sea siempre protegido.", apuntó la edil.