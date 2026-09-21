Edomex atenderá hasta a 13 mil jóvenes al día en Centros Comunitarios "México Imparable"

El Estado de México tendrá 13 Centros Comunitarios "México Imparable" con atención gratuita para hasta 13 mil jóvenes al día.

La gobernadora Delfina Gómez informó que los espacios ofrecerán actividades deportivas y culturales, así como atención a la salud mental, para ampliar oportunidades y prevenir la violencia.

Estableció que se inició la construcción del centro de Nezahualcóyotl, con una inversión federal cercana a 11 millones de pesos.

Al dar inicio a la construcción del centro de Nezahualcóyotl, la Mandataria estatal destacó que estos espacios forman parte del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad y permitirán ampliar las oportunidades de desarrollo para las juventudes, prevenir la violencia y recuperar espacios públicos para la convivencia comunitaria.

México Imparable forma parte del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad. Los jóvenes para nosotros son una parte prioritaria”, expresó.

Detalló que 10 de los 13 centros que se instalarán en territorio estatal forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente y las sedes estarán ubicadas en Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Toluca, Naucalpan y Atenco.

Cada centro tendrá capacidad para recibir hasta mil jóvenes al día, distribuidos en tres turnos entre las 06:00 y las 20:00 horas. Todas las actividades serán gratuitas y estarán orientadas a promover el deporte, la cultura, el cuidado de la salud y la construcción de entornos comunitarios seguros.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez explicó que es “una iniciativa federal que impulsa los derechos de las y los jóvenes para que, a través del deporte, la cultura y la salud, busquemos reducir la violencia, prevenir el delito y reconstruir el tejido social mediante la creación de espacios públicos”.

Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales permite llevar la estrategia de atención a las causas directamente a las comunidades y acercar alternativas de desarrollo a las juventudes.

En Nezahualcóyotl, el Centro Comunitario México Imparable se construye en un predio de 6 mil 130 metros cuadrados. Contará con una inversión federal de 9.99 millones de pesos para la obra y un millón de pesos adicionales para su equipamiento. Actualmente registra un avance de 22 por ciento y se prevé que concluya en noviembre de este año.

El espacio tendrá cancha de futbol 7, multicancha con arcotecho, gimnasio de box, salón de usos múltiples, trotapista de dos carriles, área de ajedrez al aire libre, oficinas administrativas, sanitarios y vestidores. También dispondrá de consultorios para brindar atención médica y psicológica.