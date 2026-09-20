Delfina Gómez fortalece apoyo educativo para 2.1 millones de estudiantes mexiquenses

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que 2 millones 100 mil estudiantes mexiquenses reciben apoyos para continuar sus estudios, como resultado de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para ampliar el acceso y la permanencia educativa en la entidad.

Durante el acto encabezado en Toluca junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria estatal resaltó que uno de los principales avances es el fortalecimiento del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual 5 mil 500 escuelas del Estado de México reciben recursos administrados por las propias comunidades escolares para atender las necesidades prioritarias de cada plantel.

En materia de becas, se informó que 560 mil estudiantes de preparatoria reciben la Beca Benito Juárez, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales. Además, la Beca Rita Cetina beneficia a alumnos de primaria con 2 mil 500 pesos anuales, mientras que en secundaria otorga mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de una misma familia.

El balance presentado también señala que 878 mil alumnos de primaria y 700 mil de secundaria reciben estos apoyos, además de los destinados a la adquisición de útiles y uniformes escolares, lo que suma un padrón de 2.1 millones de beneficiarios en toda la entidad.

Delfina Gómez subrayó que la estrategia educativa también contempla ampliar las oportunidades para quienes concluyen la secundaria. En ese sentido, se han construido 10 nuevas preparatorias, se ampliaron 10 planteles y se reconvirtieron 13 más, mientras que este año y el próximo está prevista la creación de 52 nuevos bachilleratos Margarita Maza.

A esta expansión se suman los cinco campus ya inaugurados de la Universidad Rosario Castellanos, con la meta de alcanzar 12 sedes en el Estado de México, además de la presencia de 16 Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

La gobernadora recordó que presentará su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en Toluca, donde dará cuenta de los avances alcanzados por su administración en distintos rubros, entre ellos el fortalecimiento del sistema educativo mexiquense.