Dos presuntos delincuentes señalados por el despojo de pertenencias en la carretera federal México-Pachuca, a la altura de la colonia Hueyotenco, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de México.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial realizaba labores de inspección, verificación y vigilancia a bordo de una unidad oficial.

De acuerdo con los reportes, un ciudadano solicitó auxilio y señaló a tres sujetos que huían metros adelante, manifestando que lo habían asaltado en una gasolinera de la zona.

De forma inmediata, los oficiales iniciaron una persecución a pie y lograron dar alcance a dos hombres identificados como Christofer “N”, de 21 años y Víctor “N”, de 29.

Tras realizar una inspección preventiva, se les encontraron las pertenencias de la víctima; por ello, tras informarles sus derechos, fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Tecámac, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Finalmente, el gobierno municipal informó que, bajo la supervisión de la comisionada Rubid Suárez Mondragón, la Guardia Civil de Tecámac refrenda su compromiso por mantener la seguridad, con resultados tangibles que protege el patrimonio de las familias tecamaquenses y justifica, además de que es una de las policías mejor pagadas y más profesionales del Estado de México.

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