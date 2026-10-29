Avanza juicio contra Carlota Alfaro y sus hijos por feminicidio calificado

Con la aceptación de las pruebas documentales periciales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como de la defensa de Carlota Alfaro y sus hijos Eduardo y Mariana Santana, concluyeron la etapa intermedia del juicio que se le sigue en su contra por los delitos feminicidio calificado y tentativa de feminicidio

Al concluir la audiencia, realizada en los juzgados de juicios orales de Chalco, la defensa de los acusados aseguró sentirse confiada de que podrán acreditar la legitima defensa, luego de afirmar que Carlota y sus hijos solo se defendieron cuando trataban de recuperar la vivienda de Mariana, que había sido invadida en Chalco en abril del 2025.

Carlota Alfaro y sus hijos

Se estima que una vez concluida la etapa intermedia, en los próximos días sean notificados de cuando iniciaría el juicio contra Carlota, quien sigue su proceso en prisión domiciliaria y sus hijos.