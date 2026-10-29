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Avanza juicio contra Carlota Alfaro y sus hijos por feminicidio calificado

La defensa de la mujer de la tercera edad confía en que se podrá demostrar que actuaron en legítima defensa

Por: Ángeles Velasco

Doña Carlota y su hijo Eduardo son acusados de homicidio calificado en agravio de dos hombres y en grado de tentativa en contra de un menor, al intentar recuperar su casa en Chalco
Doña Carlota y su hijo Eduardo son acusados de homicidio calificado en agravio de dos hombres y en grado de tentativa en contra de un menorFoto: Pixabay

Con la aceptación de las pruebas documentales periciales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como de la defensa de Carlota Alfaro y sus hijos Eduardo y Mariana Santana, concluyeron la etapa intermedia del juicio que se le sigue en su contra por los delitos feminicidio calificado y tentativa de feminicidio

Al concluir la audiencia, realizada en los juzgados de juicios orales de Chalco, la defensa de los acusados aseguró sentirse confiada de que podrán acreditar la legitima defensa, luego de afirmar que Carlota y sus hijos solo se defendieron cuando trataban de recuperar la vivienda de Mariana, que había sido invadida en Chalco en abril del 2025.

Caso en Chalco.
Carlota Alfaro y sus hijos 

Se estima que una vez concluida la etapa intermedia, en los próximos días sean notificados de cuando iniciaría el juicio contra Carlota, quien sigue su proceso en prisión domiciliaria y sus hijos.

Es la finalización de la audiencia intermedia, ya se presentaron todos los medios probatorios que habrán de desahogarse en la etapa de enjuiciamiento que ya viene en los próximos días, esperemos que se agilicen las audiencias, habrá un nuevo juez o jueza de enjuiciamiento vamos a probar nuestra teoría del caso que es la legitima defensa de mi familia”, explicó Arturo Santana, hijo de Carlota Alfaro.

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