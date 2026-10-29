Capturan a pareja por desaparición de mujer en Ecatepec

Por la desaparición de una mujer, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron detenidos Ana Belén "N" y Marcos Alejandro "N", quienes serían los presuntos responsables de cometer dicho delito se cometió el pasado 15 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también informó que se investiga si lo restos hallados en un domicilio en la colonia Rústica Xalostoc, corresponden con la mujer reportada como desaparecida.

De acuerdo a las investigaciones, la mujer de 52 años de edad fue vista por última vez el 15 de octubre pasado por su pareja sentimental, quien habría salido a trabajar dejándola en compañía de los hoy investigados, quienes habitaban en ese mismo lugar, ya que la mujer era sobrina de la víctima”.

Cuando la pareja de la mujer regresó al domicilio, en la misma colonia, preguntó a Ana Belén y Marcos Alejandro por la víctima, ya que durante todo el día no pudo tener contacto con ella; sin embargo, ambos dijeron que no sabían dónde estaba.

El hombre acudió a presentar la denuncia correspondiente y se emitió un Boletín de Urgencia para localizar a personas desaparecidas.

A través de diversas prácticas y análisis periciales, la fiscalía mexiquense pudo determinar la continuidad de operación de la línea telefónica de la víctima en la zona próxima a su domicilio, así como coincidencias espaciales y temporales de operación de las líneas telefónicas asociadas a los investigados”.

Conforme avanzó la investigación de la fiscalía, se pudo establecer que Ana Belén y Marcos Alejandro privaron de la libertad a la víctima en el mismo domicilio, ocultaron información sobre su paradero; sin embargo, en el inmueble donde vivían las cuatro personas se encontraron indicios de sangre.

Fue así como se estableció su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares, con las agravantes de ser mujer y aprovechar el vínculo de parentesco, por lo que fueron detenidos e internados en una prisión de la zona para que se defina su situación legal.

Si se determina su culpabilidad, podría dictarles una sentencia de hasta 50 años de prisión.

En las labores para dar con el paradero de la víctima, se inspeccionó un inmueble en la colonia Rústica Xalostoc, en el que se localizaron restos humanos enterrados con cemento, los cuales corresponden a una mujer, cuya identidad es objeto de análisis por medio de la víctima con ficha de desaparición.