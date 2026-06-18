'Defraudadora' cobró 15 millones con falsas entradas para el Mundial

Las personas que se quieren pasar de vivas aprovechando la fiebre futbolera del Mundial no paran, en esta ocasión una mujer fue descubierta cuando presuntamente trató de defraudar a varias personas con la “venta” de palcos, playeras y hasta entradas para ver los juegos de la Selección Mexicana durante el evento mundialista.

Datos del reportero Carlos Jiménez señalan que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México descubrieron a la presunta defraudadora de nombre Lidia Silvia y la detuvieron. Sin embargo, no sería la única persona que cometió estos delitos, en el hecho también estaría involucrado su novio identificado como Simón N. el cual por cierto no ha sido aprehendido.

‘Mesero quería hacer su agosto’

El caso de estos presuntos defraudadores no es el único, tan solo ayer en la Ciudad de México, un mesero acreditado para laborar durante la Copa Mundial en el Estadio Ciudad de México fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser señalado por presuntamente ofrecer en renta su gafete oficial para permitir el acceso a partidos del torneo.

El detenido Especial

El detenido fue identificado como Armando “N”, de 24 años, quien se desempeñaba como mesero en el área de restaurante y hospedaje del inmueble mundialista. De acuerdo con las investigaciones, el joven habría publicado en grupos de Facebook ofertas para rentar por dos mil 500 pesos su acreditación oficial, con la que prometía el ingreso a encuentros de la Copa del Mundo, particularmente en áreas de Hospitality.

El caso fue detectado inicialmente por personal de la FIFA. El área jurídica del organismo localizó las publicaciones realizadas el pasado 14 de junio y verificó que la credencial correspondía a un colaborador acreditado para trabajar dentro del estadio.

La SSC informó que policías que realizaban labores de vigilancia a bordo de la unidad MX-990-D6 fueron enviados a las instalaciones del Estadio Ciudad de México, donde se reportó una detención ciudadana. En el lugar se entrevistaron con Fernando Zafra Contreras, de 34 años, integrante del área jurídica de FIFA World Cup 2026, quien explicó que Armando Mondragón Ferra había sido identificado como la persona que ofrecía la acreditación en redes sociales.

Una de las capturas ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza e Isabel la Católica Foto: SSC

Además de estos casos, se han detenido a varias personas que robaron objetos varios a los aficionados al Mundial, sobre todo teléfonos celulares que en su momento fueron devueltos a sus legítimos dueños que acudieron a recogerlos.