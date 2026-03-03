Capturan a “El Peluso” por incendiar tienda en Valle de Chalco

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Edgar “N”, alias “Peluso”, sujeto que habría participado en el incendio de una tienda en el municipio de Valle de Chalco, el pasado 22 de febrero, el cual causó quemaduras en 75 por ciento de su cuerpo a Henry, de dos años.

A dicho sujeto se le acusa de cometer el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, entre otros; de acuerdo con los primeros resultados de la investigación, “El Peluso” conducía una de las motocicletas en las que arribaron las personas que provocaron el incendio, el cual ocurrió el día en que fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“De acuerdo a las investigaciones iniciadas por el Agente del Ministerio Público, el pasado 22 de febrero, cuatro masculinos habrían arribado a bordo de dos motocicletas, una de ellas conducida por el detenido, a las afueras de una sucursal de una cadena comercial ubicada en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco”, precisó la fiscalía mexiquense.

Menor permanece delicado

Cuando los cuatro sujetos llegaron al lugar, dos de ellos descendieron y arrojaron alguna sustancia inflamable hacia la zona de cajas para después prenderle fuego y huir del lugar.

Las llamas alcanzaron al papá de Henry, de 49 años, así como a su pequeño hijo, el cual tuvo las lesiones más graves por las quemaduras, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, en el caso del menor, se reporta como delicado.

“Tras estos sucesos, dio inicio a la investigación por los delitos de daños en los bienes y lesiones; el avance en las investigaciones de gabinete y en campo, que advertir la comisión del delito diverso de homicidio doloso en grado de tentativa, así como la identificación de los presuntos responsables”.

Luego de conseguir la orden de aprehensión en su contra, Edgar “N”, quien al momento de su detención manejaba una de las motocicletas usadas ese día, quedó a disposición de un juez para que se determine su responsabilidad por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa en agravio de un menor de edad.

Esta no es la única detención por este hecho, ya que la FGJEM también pudo detener al conductor de la otra motocicleta, aunque no se dio a conocer su identidad, ya que se trata de un menor de edad.

Pero sí fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, el adolescente fue internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

“A los detenidos en todo momento se les debe de considerar inocentes hasta que el Juez correspondiente determine lo contrario mediante una sentencia”.

