Comunidad de preparatoria exige seguridad en San Vicente Chicoloapan

La falta de seguridad en las inmediaciones de la Preparatoria 55 Ollin Tepochcalli, en el municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, pone en riesgo a los estudiantes, ejemplo de esto es que tan solo en el último año han iniciado 16 carpetas de investigación por los delitos de asalto a mano armada, agresiones físicas, acoso e intento de violación, denunció el director del plantel, Oscar Hernández Nery.

Ante ello, padres de familia, estudiantes y profesores realizaron una marcha sobre la carretera federal México-Texcoco, a la altura del kilómetro 27, a la cual se sumaron estudiantes de otras escuelas como la preparatoria 224 Cuauhcali Chocolin, del municipio de Chimalhuacán.

En este último plantel, el director Erasmo Rosales denunció que se ha incrementado la violencia, “por ejemplo hemos tenido ya que se han robado vehículos a fuera de la escuela y ha estado creciendo el robo de motocicletas, así como el índice de robo a transeúntes y estudiantes".

Foto: Ángeles Velasco

Los inconformes denunciaron que han estado solicitando apoyo a las autoridades, tanto estatales como municipales, pero no les han hecho caso, por lo que decidieron salir a manifestarse.

“Es la necesidad de seguridad pública nuestras chicas y chicos han sido agredidos, tenemos al menos 16 carpetas que se han iniciado por asalto a mano armada por agresiones físicas, acoso e intentos de violación”, apuntó Hernández Nery.

Piden mayor patrullaje

A las 10 de la mañana, un grupo de alrededor de 200 personas partieron del kilómetro 27 de la citada carretera, inicialmente se había contemplado que se dirigirían a la presidencia municipal, pero solo llegaron a la entrada al municipio de Chicoloapan, para volver al punto de inicio.

Por alrededor de dos horas y media los inconformes caminaron para exigir ser escuchados.

"Se han levantado carpetas, pero se ha hecho caso omiso. Exigimos seguridad, un sendero seguro, exigimos que las patrullas lleguen a la hora de entrada y de salida el turno vespertino, sale a las 8 de la noche y no hay patrullas que brinden seguridad, el municipio de Chicoloapan no manda patrullas, pero ahora que nos manifestamos hasta vino la Guardia Nacional", dijo Guadalupe López, madre de familia.

Foto: Ángeles Velasco

Pago a profesores

La movilización provocó caos vial en la zona, antes de retirarse exigieron mayor seguridad para las inmediaciones de las escuelas.

"Exigimos el sendero seguro para nuestros hijos. No todos los padres o madres de familia tenemos la oportunidad de venir a dejar a nuestros hijos a la escuela, nuestras hijas han sido acosadas por transeúntes, nuestros hijos han sido asaltados y hasta golpeados", añadió.

Durante la protesta también exigen dotación de agua para sus planteles y pago a profesores.

*DRR*