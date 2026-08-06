Capturan en Ecatepec a “El Sexy”, líder de célula de la Unión Tepito

Elementos de la Fuerza de Tarea Marina (Semar) en Ecatepec y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Municipal detuvieron a un hombre identificado como “El Sexy”, señalado como dirigente de una célula delictiva vinculada con la Unión Tepito.

La captura se registró durante recorridos de vigilancia terrestre y labores de inspección preventiva desplegadas en distintos puntos de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

De acuerdo con los reportes de seguridad, el detenido era considerado un objetivo generador de violencia, debido a su probable participación en diversas actividades ilícitas dentro del municipio.

Durante la intervención, los uniformados le aseguraron una réplica de arma de fuego y una bolsa de plástico que contenía piedras blancas, con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

Foto: Especial

Las investigaciones señalan que “El Sexy” presuntamente encabezaba un grupo dedicado a la distribución de narcóticos en viviendas, espacios comunes de unidades habitacionales, establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas y bases de transporte público.

También es investigado por su posible relación con asaltos cometidos contra pasajeros del transporte público que circula por la autopista México-Pachuca, así como con robos de vehículos registrados en las colonias Tulpetlac, Santa María Tulpetlac, Hank González y Coanalco.

Tras ser informado de sus derechos, el sospechoso fue trasladado, junto con los objetos y sustancias asegurados, ante la autoridad competente, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.