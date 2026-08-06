Operativo en Toluca permite detener a 17 personas por narcomenudeo

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a 17 personas, entre ellas un menor de edad, por delitos contra la salud, así como por ocultar vehículos con reporte de robo, los cuales estaban en un predio en la comunidad de San Mateo Otzacatipan, en el municipio de Toluca.

En el operativo se logró el aseguramiento de envoltorios con marihuana y ocho con posible cristal; además de tres motocicletas, dos de ellas con reporte de robo vigente y una más alterada en sus medios de identificación.

Cuando los uniformados patrullaban por San Mateo Otzacatipan, detectaron a un grupo de personas que aparentemente fumaban marihuana, con apoyo del vuelo de drones tácticos del C5, para dar seguimiento aéreo a la operación, ubicaron a 10 personas, una de ellas menor de edad, quienes manipulaban cigarrillos con marihuana.

Foto: Especial

Los oficiales establecieron un cerco perimetral y mediante comandos verbales solicitaron controles provisionales preventivos a los sospechosos. Tras la revisión, se les aseguraron nueve envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia con las características propias de la marihuana”.

Por lo que fueron detenidos:

Silvino “N”, de 46 años

Jorge “N”, de 36 años

Uriel “N”, de 30 años

Luis “N”, de 29 años

Jovana “N”, de 25 años

Raymundo “N”, de 24 años

Ana “N”, de 23 años

Antonio “N”, de 21 años

Pablo “N”, de 20 años

Recuperan vehículos robados

En el mismo predio done fueron detenidos, personal adscrito a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) detuvo a cuatro personas, ya que iban a bordo de un vehículo con reporte activo por robo, así como otra que fue alterada para no ser identificada.

Foto: Especial

Por lo que fueron detenidos como probables participantes en el delito de encubrimiento por receptación.

Los detenidos fueron:

Efrén “N”, de 36 años

Gabriel “N”, de 50 años

Georgina “N”, de 28 años

Carlos “N”, de 27 años

Posteriormente fueron aprehendidas otras tres personas, a quienes les aseguraron una motocicleta con reporte de robo, por lo que se les acusó de cometer el delito de encubrimiento por receptación, así como contra la salud porque les encontraron dosis de cristal.

Foto: Especial

Los detenidos fueron:

Daniela “N”, de 24 años

Nering “N”, de 22 años

Mauro “N”, de 22 años