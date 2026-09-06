Plan Oriente alcanza 40% de avance: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Plan Integral Oriente del Estado de México registra un 40% de avance, como parte de una estrategia conjunta con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para impulsar obras de agua, transporte, salud, educación, vivienda e infraestructura en la región.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el programa representa una de las principales apuestas de inversión para el oriente mexiquense, con una bolsa superior a 75 mil millones de pesos destinada a 121 acciones.

El plan abarca 10 municipios del Estado de México y busca beneficiar a una población aproximada de 10 millones de personas, mediante proyectos orientados a mejorar los servicios públicos y reducir rezagos históricos en la zona.

De acuerdo con el esquema de financiamiento, 60% de los recursos son aportados por el Gobierno federal, 30% por el Gobierno del Estado de México y el 10% restante por los municipios participantes.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien asistió al informe presidencial, aseguró que el programa representa una oportunidad para saldar una deuda histórica con la población del oriente de la entidad.

“En el Estado de México estamos muy motivados, muy contentos y profundamente agradecidos con el Plan Integral Oriente porque es una iniciativa que tiene por objetivo hacer justicia a millones de mexiquenses”, afirmó.

La administración federal señaló que el Plan Oriente busca transformar las condiciones de vida de la región mediante inversiones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y obras estratégicas en sectores prioritarios.