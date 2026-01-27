Piden justicia para Fernanda y Daniela en Ixtapaluca; investigaciones no avanzan

Cansadas de lo que aseguran ha sido una mala integración de la carpeta de investigación y una nula indagatoria, madres y familiares de Fernanda Michell y Daniela Belén llevaron a cabo una protesta frente a las instalaciones del Centro de Justicia en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

Fernanda Michell Contreras, de 19 años de edad, perdió la vida el 5 de enero de 2025, cuando salió con un amigo a festejar que en dos días más sería su cumpleaños. Sin embargo, cuando regresaban a su casa junto con su amigo y otros dos jóvenes, fueron interceptados por varios sujetos, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

A mi hija la invitaron a comer para festejar su cumpleaños. Un amigo de ella se dirigía a dejarla a su casa cuando se encontró con la desgracia de que varios tipos les cerraron el camino; al parecer fueron cinco, sacaron un arma larga y dispararon. Realmente no se sabe si fue un ataque directo contra ella o contra alguien más. Hubo cuatro personas sin vida: tres masculinos y mi hija”, explicó Dulce Contreras, madre de Fernanda Michell.

Comentó que desde entonces solicitó apoyo a la fiscalía para que se llevara a cabo la investigación; sin embargo, ésta ha sido nula.

La poca investigación que tenemos aquí en la fiscalía ha sido mía. Yo la he llevado a cabo, yo me he ido a parar al lugar de los hechos, yo he investigado la mayor parte. Hay nombres, hay apodos, hay ubicaciones de las cuales la fiscalía ha hecho caso omiso”, añadió.

Incluso denunció que un agente de investigación le pidió dinero y, al no entregarlo, se llevó las pruebas que habían recabado.

Desgraciadamente me topé con un policía de investigación que, para poder llevar a cabo la investigación, me solicitaba un ‘agradecimiento’, pero no cualquier agradecimiento, sino una cantidad monetaria alta, pues este policía argumentaba que tenía mucho miedo y que conocía el caso. Se retiró de la fiscalía y se llevó las pocas pruebas que había. Se las llevó el policía Abel Romero, porque argumentó que era una investigación que él había hecho y, por lo tanto, no podía permitir que se quedaran ahí”, agregó Dulce Contreras.

Justicia para Daniela Belén

Protesta en el Centro de Justicia en Ixtapaluca. Ángeles Velasco

La misma suerte ha vivido la familia de Daniela Belén, de 23 años de edad, quien el 16 de septiembre de 2024 había quedado de ir a cenar con su abuelita; sin embargo, nunca llegó, por lo que, al acudir sus padres a su departamento, la encontraron en el piso, ya sin vida.

Señaló que el Ministerio Público aseguró que se llevarían todas las líneas de investigación para dar con él o los responsables del homicidio, pero no fue así.

Rogarles, suplicarles justicia para mi hija. Empezamos con el fiscal Eric Solís; él nos prometió que nos iba a ayudar a encontrar al culpable del asesinato de mi hija, que iba a mandar llamar a amistades, a su pareja, a gente que estaba alrededor de ella, y nunca jamás sucedió. Nos dijo que iba a hacer una sábana de llamadas para ver dónde estaba el celular; no sucedió. Me he peleado con el MP, se llama David Silva Monroy”, añadió Claudia Torres, madre de Daniela Belén.

Ante ello, ambas familias decidieron manifestarse frente a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Ixtapaluca, donde fueron atendidas con la promesa de agilizar las investigaciones.

*mvg*