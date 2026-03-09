¡No grites! Evelyn exhibe en VIDEO a sujetos que abusaron y le robaron "todo" en Edomex

Un violento asalto dentro de una vivienda en Toluca ha generado indignación en redes sociales luego de que Evelyn Villa denunciara públicamente que fue golpeada, le realizaron tocamientos y fue amenazada por cuatro hombres que irrumpieron en su domicilio la mañana del 6 de marzo, en el Toluca, en el Estado de México.

El caso tomó relevancia luego de que la propia víctima difundiera un video en redes sociales en el que narra lo ocurrido y muestra imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se observan los rostros de al menos tres de los presuntos agresores.

La mujer confirmó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al tiempo que solicitó apoyo de la ciudadanía para identificar a los responsables.

“Se metió detrás de mí cuando cerraba el portón”

De acuerdo con el testimonio difundido por Evelyn Villa, todo ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana, después de que regresó a su domicilio tras dejar a su hijo en la escuela.

La víctima relató que el ataque comenzó justo cuando intentaba cerrar el portón de su casa.

A las 8:40 de la mañana, después de dejar a mi hijo en la escuela, regresé a mi casa. Cuando cerraba el portón, un hombre se metió detrás de mí a la fuerza”, narró.

Según su testimonio, el sujeto le arrebató el control del portón, la tomó del cuello e intentó asfixiarla, para después tirarla al suelo mientras la golpeaba.

Posteriormente, el agresor abrió el acceso de la vivienda para permitir la entrada de otros tres hombres, quienes ingresaron vestidos de negro.

“Me amarraron, golpearon y tocaron mientras robaban todo”

Una vez dentro del domicilio, la situación se volvió aún más violenta.

Evelyn relató que dos de los hombres la amarraron y continuaron golpeándola, mientras los otros recorrían la casa en busca de objetos de valor.

“Adentro me amarraron, me golpearon y me tocaron mientras saqueaban todo: dinero, joyas, mis ahorros”, explicó en su video.

Durante el asalto, los delincuentes revisaron diferentes habitaciones del inmueble, mientras la víctima permanecía sometida.

La mujer aseguró que vivió momentos de terror y pensó que podría perder la vida durante el ataque.

La amenaza… “sabemos cómo se llama tu hijo”

Uno de los momentos más aterradores del asalto ocurrió cuando los agresores amenazaron con hacerle daño a su hijo.

De acuerdo con su relato, los hombres le dijeron que sabían cómo se llamaba el menor y a qué escuela asistía, lo que aumentó su miedo.

Me dijeron que si no cooperaba irían por mi hijo, que sabían cómo se llamaba y a qué escuela iba”, explicó.

La amenaza provocó que la víctima temiera no solo por su vida, sino también por la seguridad de su familia.

Cámaras captaron a los presuntos agresores

Las cámaras de seguridad del domicilio registraron parte de la agresión.

En las imágenes difundidas se observa al primer agresor vestido con un chaleco naranja fosforescente, quien forcejea con la víctima en la entrada de la casa antes de permitir el ingreso de los otros sujetos.

Posteriormente, las cámaras del interior muestran cómo los hombres recorren la vivienda mientras Evelyn permanece sometida.

Según explicó la propia víctima, al menos tres de los agresores fueron captados claramente por las cámaras, lo que podría facilitar su identificación.

Denuncia ante autoridades y llamado a la ciudadanía

Tras el ataque, Evelyn Villa decidió hacer pública la agresión en redes sociales, con el objetivo de visibilizar el caso y solicitar apoyo para identificar a los responsables.

La mujer confirmó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de México, instancia que deberá realizar las investigaciones para ubicar a los agresores.

En su publicación, pidió que cualquier persona que reconozca a los hombres captados en las imágenes proporcione información a las autoridades, con el fin de avanzar en la investigación.

El caso ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales debido a que el asalto ocurrió dentro de una vivienda y a plena luz del día, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas residenciales del Valle de México.

