¿Bautizo o extremaunción?

Llegó el “día D” para la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política de la Cámara de Diputados la dictaminan esta tarde-noche, sin cambios.

Todo indica que no habrá bautizo, sino extremaunción a la iniciativa cuando sea llevada al pleno para ser votada, tentativamente el miércoles próximo. Es reforma constitucional. Requiere de una mayoría calificada (dos tercios de los votos de legisladores presentes) que Morena no tiene.

Ni el mismísimo Ricardo Monreal, reconocido por sus capacidades negociadoras, alberga esperanzas de que sus aliados del PVEM y el PT aprueben la reforma para alcanzar los 334 votos ­—de 500— que requiere su aprobación en San Lázaro.

La iniciativa propone una reducción de 25% al financiamiento de los partidos, la desaparición de los senadores de lista y mecanismos para elegir a los pluris en urnas. En otras palabras, proponen a sus aliados que se den un tiro.

* La reacción que pueda tener la chiquillada preocupa.

Morena, PT y Verde dialogaban ayer para que el debate en el pleno se dé en tono razonable, respetuoso, con argumentos y no con insultos, según Ricardo Monreal.

“El debate es para que uno fije posiciones, pero no para insultarnos, para descalificarnos, para agredirnos”, dijo el presidente de la Jucopo, órgano de gobierno en San Lázaro.

Añadió: “Morena no lo va a hacer. Simplemente va a defender la propuesta de la presidenta Sheinbaum. Ya decidió respaldarla”, puntualizó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

* A las bancadas de oposición ni las han volteado a ver. Traen sus propias propuestas.

El PAN pide se incluya el retiro del registro a partidos y candidatos que se les comprueben vínculos con el narco.

Movimiento Ciudadano empuja, entre otras cosas, para que la edad para votar baje de 18 a 16 años.

El PRI se ha limitado al rechazo. La bautizó como “Ley Maduro”. Dice que debilita al INE y que está diseñada para perpetuar en el poder a Morena.

¿Qué pueden hacer los partidos de oposición?

El tabasqueño Juan José Rodríguez Prats propone que cada una de las bancadas de oposición pida una moción suspensiva (que no les van a aprobar) para luego salirse del salón de sesiones para dejar al oficialismo solo con sus deferencias. “Es un encueramiento total”, sintetizó Rodríguez Prats, que algo sabe de esto. Fue senador y tres veces diputado federal.

* Sube la escalada diplomática y potencialmente militar de Estados Unidos en contra de México. Somos, dice Donald Trump, “el epicentro de la violencia” generada por los cárteles de la droga. El jefe de la Casa Blanca no miente. 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, de acuerdo al ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).

El presidente de Estados Unidos se muestra cada vez más agresivo en sus iniciativas y declaraciones en contra de nuestro país.

Utilizó la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, a la que asistieron una docena de mandatarios latinoamericanos y del Caribe con “ideas afines” para señalar:

“Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”.

Enfatizó que Estados Unidos haría “lo que sea necesario” para proteger su seguridad nacional, incluyendo el uso de fuerza militar si es requerido por aliados.

La presidenta Sheinbaum fue interrogada ayer sobre la postura de Trump. Dice que se siente “orgullosa” de que el magnate republicano admita públicamente que México ha rechazado una intervención militar de EU en su territorio.

Ayer le recordó a Trump que hay algo en lo que nos puede ayudar EU sin necesidad de usar la fuerza letal: que detenga el tráfico de armas ilegales a México.

“La delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75% viene de Estados Unidos. Reconocido por el propio Departamento de Justicia”, destacó.

* Hay novedades en el proceso de revisión del T-MEC que se inicia el próximo 16 de marzo. El secretario de economía, Marcelo Ebrard, anuncio ayer que la UNAM y otras universidades del país se van a incorporar a ese proceso de modo estratégico. La decisión, nos dicen en Rectoría de la UNAM, amplía el modelo de consulta históricamente concentrada en el sector privado y las cúpulas industriales.

La inclusión de las instituciones de educación superior sumará la visión de expertos y el rigor académico en un contexto de complejidad en el que, como dijo el rector Leonardo Lomelí, el mundo transita con incertidumbre de la hiperglobalización hacia un desarrollo global estratégico.

La revisión definirá si el T-MEC se consolida como un acuerdo duradero y más robusto o si entra en un periodo de mayor incertidumbre.