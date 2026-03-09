Madres buscadoras exigen apoyo en Edomex; acusan jornada accidentada

La desesperación y la esperanza de saber algo de sus hijos desaparecidos hace que madres se den a la tarea de ellas mismas buscarlos todos los días, pero ahora hasta ellas corren riesgo ante la falta de apoyo y de organización de las autoridades.

Karla Lechuga, fundadora del colectivo Lirios de Búsqueda de Izcalli y mamá de Jeshua, quien fue reportado como desaparecido en diciembre, indicó que ante la desesperación de no haber respuesta de las autoridades muchas madres salen a buscar a sus hijos.

“La esperanza de todas es encontrarlos con vida, sin embargo, creo que algunas tal vez ya se hicieron a la idea de que sus familiares puede que no estén con vida y buscan obviamente traerlos nuevamente a casa, pero si no es así mínimo encontrar algo alguna pista, sino es para ellos para cualquier otro", apuntó.

Búsqueda accidentada

Las madres piden apoyo a las autoridades para llevar a cabo las búsquedas y en este caso a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, pero aseguran que los representantes de la institución no van preparados e incluso ponen en riesgo a las mamás

Citó como ejemplo la búsqueda del pasado 3 de marzo de Jeshua Cisneros y Julio César Sánchez, la cual sería encabezada por la Comisión de Búsqueda de Personas, en donde además de llevarlos a una zona turística denominada Presa del Llano, inició 8 horas después de la hora pactada

Completamente mal, más que una búsqueda, fue una simulación de búsqueda, donde nos tardaron seis horas para iniciarla, inicialmente se nos cita a las 8 de la mañana, siempre se avisó a COBUPEM… iniciamos la búsqueda hasta las 4 de tarde… Una búsqueda completamente improvisada donde solamente buscamos aproximadamente dos horas”, explicó.

Recordó que además de no estar coordinada, elementos de la Policía estatal y Municipal que los guiaban y resguardaban se iban y los dejaban solos.

Incluso durante la búsqueda, una madre resultó con deshidratación y tuvo que ser llevada al hospital.

“En esta participan 10 mamás, una de ellas es la que resulta hospitalizada, otra más junto con dos chicos más que son los hijos de Brayan Adriel Caballero, resultan accidentados debido que nuevamente no había un perímetro de seguridad no había un plan de búsqueda, nadie estaba lidereando la búsqueda”, señaló.

Aseguran que aunado a ello falta una investigación a fondo de lo que ocurre tan sólo en la zona de Tepozotlán y Cuautitlán Izcalli donde se ha incrementado la desaparición de hombres.

Citó qué de los 30 casos que han acudido al colectivo, solo son 4 de mujeres y los demás hombres

Nosotros hemos hecho hincapié en que varias de estas carpetas tienen muchas coincidencias, sin embargo, la autoridad sigue negándolo, dicen que no, que todos son por diferentes circunstancias, sin embargo, dicen esto sin que haya un análisis de contexto, porque, dicho sea de paso, ninguna de las carpetas tiene análisis de contexto”, apuntó Karla Lechuga

Las madres buscadoras solo piden que, si no pueden ayudarlas a localizar a sus hijos, les de las herramientas necesarias para ellas seguir con su búsqueda

Exigimos que se haga una investigación respecto lo que pasó el 2 de marzo en la búsqueda de mi hijo Jeshua y Julio Cardenas, exigimos los recursos por parte de la COBAEM para que nosotros podamos hacer lo que les toca al Estado, ya vimos que no nos lo van hacer, exigimos que nos traten con respeto, que no se haga de nuestro dolor una burla, porque nuestro dolor no es negociable y el amor a nuestras familia tampoco ni por nuestros desaparecidos, exigimos planes de trabajo para cada uno de los desaparecidos mínimo del colectivo”, señaló.

Y aunque no tengan ese apoyo, aseguran que seguirán buscando a sus seres queridos.

