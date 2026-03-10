Millones de pacientes invisibles

En medicina hay historias que se cuentan en millones de casos y otras que se cuentan en silencio. Las enfermedades raras pertenecen a esa segunda categoría. Son padecimientos de baja frecuencia —afecta a menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes — pero juntos forman un universo enorme que hoy desafía a los sistemas de salud de todo el mundo. Hay pacientes que pasan años buscando el nombre de lo que tienen. Consultas, estudios, especialistas, incertidumbre. Para quienes viven con una enfermedad rara, el diagnóstico no es sólo un proceso médico: es una travesía. En promedio, pueden pasar entre cinco y 10 años antes de recibir un diagnóstico correcto. Una década intentando descifrar un cuerpo que habla un idioma que pocos médicos conocen.

Hoy sabemos que existen más de 7 mil enfermedades raras en el mundo y que, en conjunto, afectan a cerca de 7% de la población global. En México, eso significa que entre 8 y 10 millones de personas viven con una de estas condiciones. La paradoja es contundente: lo raro, cuando se suma, se vuelve profundamente común. Pese a ello, millones de pacientes siguen viviendo en la frontera de lo invisible. En la práctica clínica, estas enfermedades suelen compartir un patrón común: diagnósticos tardíos, escasez de especialistas, 95% de estos padecimientos no tiene todavía un tratamiento específico y los que existen suelen ser de altísimo costo y representan una enorme carga emocional para las familias.

En México el tema ha comenzado a tomar mayor visibilidad en la agenda sanitaria. El secretario de Salud, David Kershenobich, ha reconocido que las enfermedades raras representan un desafío con múltiples aristas, particularmente por el costo y la complejidad de los tratamientos disponibles.

Mientras la medicina de precisión avanza a una velocidad extraordinaria, los sistemas de salud en todo el mundo intentan adaptarse a ese ritmo. Frente a este desafío, una de las propuestas de la Secretaría de Salud es la creación de un Registro Nacional de Enfermedades Raras, una herramienta clave para conocer con mayor precisión cuántos pacientes existen, dónde están y qué tratamientos requieren. Una iniciativa indispensable, porque en salud pública lo que no se mide simplemente no existe.

El doctor Kershenobich también ha señalado que los protocolos de investigación clínica pueden convertirse en una vía importante para que los pacientes accedan a terapias innovadoras en desarrollo, especialmente en padecimientos para los que aún no hay tratamientos ampliamente disponibles. 80% de las enfermedades raras son de origen genético y 50% aparece desde la infancia. Para miles de familias, el diagnóstico cambia por completo el rumbo de la vida: terapias permanentes, hospitalizaciones recurrentes, y decisiones médicas complejas y, sin embargo, conocer el nombre de la enfermedad es un verdadero faro de luz en su camino, incluso cuando las alternativas terapéuticas son limitadas, porque tienen más información para enfocarse en mejorar la calidad de vida del paciente.

No obstante, la genómica, la terapia génica y la medicina personalizada están transformando el futuro de enfermedades que antes eran consideradas incurables. En contraste, esa revolución científica avanza a una velocidad muy distinta a la de los sistemas de salud. La ciencia avanza, sí. El reto es que el acceso no se quede atrás. Además, el verdadero desafío no es sólo científico y financiero. También es social. Un sistema de salud no se mide únicamente por la cantidad de pacientes que atiende. También se mide por su capacidad de responder a quienes casi nadie ve. La grandeza de la medicina aparece cuando incluso los casos más excepcionales encuentran un lugar en la agenda pública .

Las enfermedades raras nos obligan a repensar cómo se organiza un sistema de salud: desde el diagnóstico temprano —el tamizaje neonatal ampliado puede marcar la diferencia— hasta los modelos de financiamiento, de riesgo compartido o pago por resultados, que permitan acceso equitativo a terapias innovadoras. Tal vez estas enfermedades sean la medicina del futuro, porque obligan a desarrollar diagnósticos más precisos, terapias personalizadas y modelos de atención más sofisticados y porque detrás de cada caso poco frecuente hay algo que nunca lo es: una vida que espera que la ciencia —y el sistema— estén a la altura.