Sobre el “Escudo de las Américas”

No parece una mala idea formar una alianza multinacional para la cooperación de todo el continente americano con el fin de coordinar acciones contra los cárteles de droga y redes criminales. Al fin y al cabo, el crimen organizado es un fenómeno transnacional que debe ser atacado de la misma manera, es decir, con la colaboración de las diferentes naciones en las que operan los grandes cárteles del narcotráfico y otros negocios ilegales.

No me gusta, sin embargo, el sesgo militar del “Escudo de las Américas” que se lanzó hace unos días. Las Fuerzas Armadas están para defender la seguridad nacional. Como bien sabemos los mexicanos, no funcionan bien cuando se les encarga la seguridad pública. El combate del crimen debe estar en manos de policías, fiscales y jueces, todos civiles.

Se equivoca Trump creyendo que su poderoso ejército puede acabar con la delincuencia organizada, en particular al narcotráfico.

Sí debe haber una alianza entre países, pero judicial. A América Latina le urgen mejores policías, fiscales y jueces. Estados Unidos podría ayudar mucho a desarrollar estas instituciones.

A Trump lo que le importa es el problema del fentanilo que se ha convertido en un tema electoral debido a la gran cantidad de personas que mueren al año por sobredosis.

Muy a su estilo del “hombre fuerte” vende la idea de que esto puede solucionarse utilizando sus Fuerzas Armadas.

Se equivoca.

Según datos del gobierno estadunidense, en 2023 murieron 83 mil 140 personas en ese país por consumo de opioides, fundamentalmente fentanilo. En 2024 cayó a 54 mil 743, una reducción de 34 por ciento. Esta caída se debe a una combinación de políticas de salud pública (más acceso a naloxona como antídoto contra sobredosis y una ampliación al tratamiento de las adicciones a los opioides), programas educativos para concientizar a los usuarios de drogas de los peligros del fentanilo y la persecución policiaca de redes de tráfico con el fin de incautar este tipo de drogas.

Yo creo, y así lo llevo diciendo por décadas, que el problema de la adicción a las drogas no se resuelve por la vía policiaca, mucho menos bélica. Estoy a favor de la legalización y regulación de todas las drogas. Los estados deben tratar este problema por medio de programas educativos e iniciativas de salud pública.

A los únicos que les ha favorecido la prohibición de las drogas es a los criminales que cada vez tienen más poder por las enormes ganancias que genera este negocio.

Además, hoy el crimen organizado es más que narcotráfico. Ahí está otro error de la iniciativa de Trump: se concentra en las drogas.

Los mexicanos sabemos que los cárteles son tan poderosos que se han metido en más negocios ilegales. Como demuestra el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, se trata de conglomerados internacionales diversificados con enormes rentas por la extorsión, la trata y tráfico de personas, la venta de armas, minería sin permisos, tala de madera clandestina, pesca furtiva, tráfico de especies protegidas, robo de combustibles, lavado de dinero, mecanismos para evadir al fisco, robo y tráfico de automóviles, contrabando, venta de productos pirata y los cibercrímenes que crecen como la espuma.

Sí tendría que haber una alianza entre países para intercambiar inteligencia, coordinar operaciones para capturar a líderes criminales, atacar la infraestructura de los cárteles y, desde luego, quitarles el dinero con el que operan.

Lo que veo, en cambio, es una iniciativa de militarización liderada por Estados Unidos, con todo lo que eso implica.

Hay que ver, además, la lista de los países que se sumaron al “Escudo de las Américas”. Son los que hoy tienen gobiernos de derecha que se identifican con Trump, como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. Afuera quedaron México y Brasil, los dos gigantes económicos de América Latina, además de Colombia, pieza clave en el tema del crimen organizado.

México, sin embargo, sí apareció en la presentación de “Escudo de las Américas”. Trump dijo que nuestro país es el “epicentro” de la violencia de los cárteles. Reiteró que el crimen organizado es el que controla México y su disposición a usar la fuerza militar contra los cárteles. Volvió a echarle flores a Sheinbaum, pero estuvo a punto de burlarse de ella por rechazar la posibilidad de una intervención militar estadunidense en territorio nacional.

La idea de una alianza continental es buena, pero no ésta que tiene un tremendo tufo político que se confirma con el nombramiento de Kristi Noem como la enviada especial de Estados Unidos para el “Escudo de las Américas”. Horas antes Trump la había despedido como secretaria de Seguridad Nacional por incompetente. De consuelo le dio este dulcecito sabiendo que esta alianza poco servirá para, efectivamente, combatir al crimen organizado continental.

