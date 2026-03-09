Vuelca camión y cae 10 metros en San Mateo Nopala, Naucalpan; hay una mujer muerta

Un camión presuntamente para la recolección de basura volcó en la comunidad de San Mateo Nopala, en Naucalpan, durante la mañana de este lunes lo que dejó un saldo de una mujer muerta y un hombre lesionado, el cual conducía la unidad pesada que se accidentó.

Los hechos ocurrieron a las 8:32 horas cuando el camión fue captado a exceso de velocidad, presuntamente al quedarse sin frenos, y terminó por caer más de 10 metros en la calle Calvario, la cual está cerrada a la circulación, ya que sólo hay escaleras para el tránsito de peatones. Durante la caída la unidad impactó con algunas viviendas y fue en ese momento que lesionó a una mujer que se encontraba en el lugar.

La mujer se encontraba en las escaleras de la calle Calvario cuando el camión volcó y cayó, por lo que resultó gravemente herida. Servicios de emergencia que llegaron al lugar lograron estabilizarla y procedieron a trasladarla a un hospital para continuar con su atención médica, pero fue en ese lugar en el que finalmente murió debido a las fuertes heridas que presentaba.

El conductor del camión resultó herido y se reporta que está politraumatizado, por lo que también fue trasladado a un hospital para brindarle atención médica. En el lugar del percance se encuentran autoridades de Protección Civil del municipio, así como bomberos y trabajadores del ayuntamiento, lo cuales acordonaron la zona y realizan las labores para retirar la unidad siniestrada.

Vecinos de Naucalpan piden mayor seguridad

Habitantes de la comunidad de San Mateo Nopala piden a las autoridades del municipio mayor seguridad e implementar medidas para evitar este tipo de accidentes, pues ya es la segunda vez que se registra una volcadura de este tipo en esa calle, pero esta vez con saldo rojo por la muerte de una vecina de la colonia.

De acuerdo con habitantes, habían colocado maceteros para cerrar el paso de las unidades pesadas y evitar este tipo de hechos; sin embargo, denunciaron que estos fueron movidos lo que permitió el acceso al camión accidentado.

Autoridades de Protección Civil de Naucalpan analizan las medidas a tomar, entre ellas la instalación de porterías, como solicitan los vecinos, para limitar y evitar la circulación de unidades pesadas por la zona.

Captan camión antes de volcarse; motociclista se salva

Antes de que el camión se volcara en la calle Calvario, en la comunidad de San Mateo Nopala, éste fue captado por cámaras de seguridad circulando a gran velocidad antes de terminar cayendo más de 10 metros.

La grabación fue obtenida desde una calle aledaña en la cual circulaba un motociclista, quien por unos segundos se salvó de ser embestido por el camión y que el saldo de este accidente hubiera incrementado. El conductor de la moto frenó un momento su marcha debido a un tope, lo que logró retrasarlo para cruzar la calle y sólo observar el paso del camión a gran velocidad.

vjcm