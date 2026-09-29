Niño de 10 años huye de su escuela en Ecatepec por tener un reporte

Para evitar un regaño a causa de un reporte escolar, en menor de 10 años de edad, se fue de la escuela y caminó cuatro kilómetros hasta que fue localizado, en el Deportivo Valle de Santiago, en Ecatepec, Estado de México.

El hallazgo se logró, luego de que personal de la Célula de Búsqueda de Personas realizaba acciones de difusión en la colonia Jardines del Tepeyac, cuando fueron interceptadas por un grupo de mujeres quienes señalaron que en una primaria de la zona un menor se había escapado.

De acuerdo con los reportes, a la hora de la salida una de las profesoras de grupo pidió a su alumno informar a su madre que debía pasar a verla porque tenía un reporte escolar, sin embargo, el menor salió del plantel sin regresar al salón.

De inmediato, la Célula activó el protocolo de localización al realizar recorridos en calles y colonias cercanas, revisión de cámaras particulares y difusión en redes sociales.

Mientras que elementos del sector 20 realizaban patrullaje de proximidad social, se percataron de un niño sin la compañía de un adulto, que vestía uniforme escolar, en el interior del deportivo Valle de Santiago a quien preguntaron el motivo de su presencia y tras reportar a Centro de Mando se percataron que existía una alerta de localización.

Personal de la Célula de Búsqueda de Personas trasladó a la tutora al deportivo donde el menor ya estaba a resguardo del sector 20, y confirmaron que se trataba del pequeño de 10 años que buscaban.

El menor, quien informó que escapó por miedo a un regaño, fue entregado a su tutora y a su padre, tras acreditar el parentesco y luego fueron trasladados a salvo a su vivienda en la colonia Jardines del Tepeyac.

Niño de 10 años que huyó de la escuela por miedo a que lo regañara su mamá por un reporte Foto: Especial

Rescatan en CDMX a adolescente de Ecatepec

Más de 29 kilómetros recorrió una menor de 13 años de edad, quien fue víctima de una llamada cruzada en la que, por medio de la intimidación, la obligaron a salir de Ecatepec, Estado de México, para dirigirse hacia la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, sitio en el que supuesta mete estaría su mamá, ya que la habrían secuestrado.

De acuerdo a la Policía Municipal de Ecatepec, la corporación recibió un reporte del Centro de Mando por la ausencia de una menor de edad en la colonia La Veleta, a donde se trasladaron de inmediato para entrevistarse con los familiares.

La madre de la adolescente informó que, mientras estaba en su trabajo, comenzó a recibir mensajes de números desconocidos en los que le decían que tenían a su hija secuestrada, para liberarla le pidieron realizar un depósito de dinero, por lo que decidió pedir la intervención policial.

De inmediato, los elementos del Sector 13, junto con personal de Marina, realizaron un despliegue operativo en la zona, en la movilización se contó con el apoyo de familiares y conocidos; las autoridades también supieron que la menor debía tomar el transporte escolar para llegar a la escuela, pero no se tenía registro de que haya acudido a sus clases.

Las fuerzas policiales realizaron trabajos de inteligencia para rastrear el número celular de la niña, fue así como obtuvieron una ubicación en la alcaldía Venustiano Carranza, hasta donde se trasladó el operativo.

Al mismo tiempo trataron de comunicarse con la menor por mensajes de texto hasta que pudieron hacer contacto con ella, la adolescente les dijo que se encontraba en el mercado Luis Preciado de la Torre, donde la encontraron a salvo escondida en un baño público.

De acuerdo con la víctima, se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada al teléfono fijo donde un sujeto desconocido le señaló que tenían a su mamá y debía seguir sus indicaciones si quería volver a verla, entre éstas estaba salir del domicilio, mantenerse en línea y tomar un transporte público hacia la Ciudad de México a donde se trasladó y donde fue encontrada por la Policía Municipal y Marina.

La menor fue trasladada en un operativo de regreso a su domicilio, donde la entregaron a salvo con su familia, quienes recibieron contención psicológica por parte de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas y Prevención del Delito, así como asesoría jurídica para presentar una denuncia.