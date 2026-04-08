Niña venezolana se salva en choque donde murió toda su familia en Chalco; así piden ayudarla

Una niña migrante de origen venezolano vivió lo peor a sus escasos 3 años de edad, luego de registrarse un choque donde iba con sus papás y hermanito rumbo a su departamento en el municipio de Chalco en el Estado de México. Un vehículo particular los embistió y solo ella sobrevivió al terrible accidente.

El accidente Especial

Los hechos fueron registrados el pasado jueves 2 de abril en el kilómetro 3.5 de la cerreta Chalco Miraflores, tras el accidente la menor fue llevada al hospital y luego de ver la noticia en redes, familiares en Venezuela señalaron que se trataba de KENDERLING ALBIANIS GUTIÉRREZ CORDERO de 3 años de edad.

El día del accidente murieron la mamá y el niño de apenas 5 años… el papá todavía alcanzó a ser llevado al hospital, pero días después también falleció por lo que Kenderling se quedó sola en México, ahora permanece internada en el Hospital Regional de alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México donde su estado de salud es reportado como reservado.

Su familia pide ayuda

En Venezuela, la familia está completamente destrozada. Su tío, Jean Franco realizó una videollamada donde pidió ayuda porque no tienen cómo venir a México, quiere viajar, recuperar los cuerpos de su hermana, su cuñado y su sobrino, y darles sepultura, pero no tiene los recursos.

También quiere llevarse a su sobrina de vuelta a Venezuela para que se reúna con el resto de su familia, tías, tíos, abuelos y demás.

Exigen más seguridad en la zona

En el punto donde ocurrió el accidente, vecinos han dejado flores y juguetes como una especie de pequeño homenaje, pero también exigen mayor seguridad en la zona ya que aseguran es un tramo muy peligroso y hay choques en forma constante.

La familia de migrantes venezolanos tenía aproximadamente un año en México, el papá había conseguido un trabajo y además le habían prestado el departamento donde vivían.

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