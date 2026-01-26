¡Ni una más! Por micheladas dejan sin freno auto y se estrella en Tlalnepantla | VIDEO

Un incidente vial sin personas lesionadas, pero que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, ocurrió en Tlalnepantla, Estado de México, cuando un grupo de jóvenes que ingerían micheladas en la vía pública perdió el control de su vehículo, el cual rodó cuesta abajo y se estrelló contra una barda de contención.

El hecho se registró en el cruce de calle Alcanfores y avenida de los Maestros, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, al oriente del municipio.

De acuerdo con los reportes y las imágenes captadas en video, varios jóvenes se encontraban reunidos alrededor de un automóvil Jetta color negro, con las puertas abiertas, escuchando música y consumiendo micheladas.

El vehículo estaba estacionado en una pendiente, con el frente orientado hacia la parte baja de la calle, cuando comenzó a deslizarse lentamente sin control.

Intentos desesperados por detener el auto

Al notar que el automóvil se movía..

Dos jóvenes intentaron detenerlo

Uno de ellos, con el vaso en la mano , trató de subir al vehículo para frenar su avance

El intento falló y cayó al pavimento junto con su bebida

Otro joven, del lado del copiloto, intentó detener el auto solo con sus manos

El vehículo ganó velocidad cuesta abajo, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la calle.

Durante su trayectoria…

Un Pointer blanco logró esquivar al Jetta

Un Otros jóvenes que transitaban por la calle se apartaron a tiempo

Finalmente, el automóvil se impactó de frente contra una barda de contención

El frente del Jetta quedó severamente dañado, pero no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros, lo que evitó consecuencias mayores.

Intervención de autoridades y traslado al corralón

Tras el incidente

Elementos de Seguridad Pública de Tlalnepantla arribaron al lugar

arribaron al lugar Una grúa retiró el vehículo siniestrado

La unidad fue trasladada a un corralón en San Juanico

Aunque no hubo heridos, el automóvil fue asegurado debido a…

Faltas administrativas

Daños al mobiliario urbano

Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública

En el Estado de México, consumir alcohol en la vía pública no es una conducta permitida y se considera una falta administrativa conforme a la Ley de Justicia Cívica. Dependiendo del municipio, la situación y la conducta de la persona infractora, la sanción puede ir desde multas económicas de miles de pesos hasta arresto administrativo de hasta 36 horas.

Este marco legal busca preservar el orden público, la convivencia social y la seguridad ciudadana, especialmente en espacios comunes.

¿Qué dice la ley en el Estado de México?

La Ley de Justicia Cívica del Estado de México establece que consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados constituye una infracción contra la convivencia.

Esto incluye.

Calles

Calles Banquetas

Parques

Plazas

Exteriores de domicilios o vehículos estacionados

Multas económicas, ¿cuánto se paga?

Una de las sanciones más comunes es la multa económica, que se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Monto de la multa

De 15 a 30 UMAs

De Puede superar los $3,000 pesos mexicanos , dependiendo del valor vigente de la UMA y del municipio

El monto exacto varía entre municipios , ya que cada ayuntamiento puede establecer rangos específicos dentro del marco legal estatal.

Arresto administrativo: hasta 36 horas

Además de la multa, las autoridades pueden imponer...

Arresto de 12 a 36 horas

La duración depende de.

Gravedad de la falta

Gravedad de la falta Reincidencia

Conducta del infractor

En casos de estado de ebriedad escandaloso o alteración del orden público, la sanción suele agravarse.

Trabajo comunitario como alternativa

En algunos municipios, como Ecatepec, la ley permite sustituir la multa o el arresto por trabajo comunitario, siempre que la persona infractora lo acepte.Ejemplos de trabajo comunitario

Limpieza de calles

Limpieza de calles Barrido de espacios públicos

Mantenimiento urbano básico

Esta opción se aplica principalmente.

No hay reincidencia

No se causaron daños

No existió violencia o riesgo a terceros

Factores que agravan la sanción

Las autoridades consideran varios elementos para definir la sanción final:Municipio

Cada municipio del Edomex tiene reglamentos cívicos propios, lo que influye en:

Montos de multa

Montos de multa Duración del arresto

Aplicación del trabajo comunitario

Estado de ebriedad

Si la persona:

Se encuentra en ebriedad evidente

Altera el orden o pone en riesgo a terceros

La sanción será más severa.Alcohol y conducción

Si el consumo de alcohol se combina con…

Conducir bajo los efectos del alcohol

O intentar hacerlo

Las consecuencias incluyen

Multas más elevadas

Retención del vehículo

Posibles sanciones adicionales conforme al reglamento de tránsito

