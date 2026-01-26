¡Ni una más! Por micheladas dejan sin freno auto y se estrella en Tlalnepantla | VIDEO
El vehículo estaba estacionado en una pendiente, cuando comenzó a deslizarse lentamente sin control.
Un incidente vial sin personas lesionadas, pero que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, ocurrió en Tlalnepantla, Estado de México, cuando un grupo de jóvenes que ingerían micheladas en la vía pública perdió el control de su vehículo, el cual rodó cuesta abajo y se estrelló contra una barda de contención.
El hecho se registró en el cruce de calle Alcanfores y avenida de los Maestros, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, al oriente del municipio.
De acuerdo con los reportes y las imágenes captadas en video, varios jóvenes se encontraban reunidos alrededor de un automóvil Jetta color negro, con las puertas abiertas, escuchando música y consumiendo micheladas.
El vehículo estaba estacionado en una pendiente, con el frente orientado hacia la parte baja de la calle, cuando comenzó a deslizarse lentamente sin control.
Intentos desesperados por detener el auto
Al notar que el automóvil se movía..
- Dos jóvenes intentaron detenerlo
- Uno de ellos, con el vaso en la mano, trató de subir al vehículo para frenar su avance
- El intento falló y cayó al pavimento junto con su bebida
- Otro joven, del lado del copiloto, intentó detener el auto solo con sus manos
El vehículo ganó velocidad cuesta abajo, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la calle.
Durante su trayectoria…
- Un Pointer blanco logró esquivar al Jetta
- Otros jóvenes que transitaban por la calle se apartaron a tiempo
- Finalmente, el automóvil se impactó de frente contra una barda de contención
El frente del Jetta quedó severamente dañado, pero no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros, lo que evitó consecuencias mayores.
Intervención de autoridades y traslado al corralón
Tras el incidente
- Elementos de Seguridad Pública de Tlalnepantla arribaron al lugar
- Una grúa retiró el vehículo siniestrado
- La unidad fue trasladada a un corralón en San Juanico
Aunque no hubo heridos, el automóvil fue asegurado debido a…
- Faltas administrativas
- Daños al mobiliario urbano
- Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública
En el Estado de México, consumir alcohol en la vía pública no es una conducta permitida y se considera una falta administrativa conforme a la Ley de Justicia Cívica. Dependiendo del municipio, la situación y la conducta de la persona infractora, la sanción puede ir desde multas económicas de miles de pesos hasta arresto administrativo de hasta 36 horas.
Este marco legal busca preservar el orden público, la convivencia social y la seguridad ciudadana, especialmente en espacios comunes.
¿Qué dice la ley en el Estado de México?
La Ley de Justicia Cívica del Estado de México establece que consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados constituye una infracción contra la convivencia.
Esto incluye.
- Calles
- Banquetas
- Parques
- Plazas
- Exteriores de domicilios o vehículos estacionados
Multas económicas, ¿cuánto se paga?
Una de las sanciones más comunes es la multa económica, que se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Monto de la multa
- De 15 a 30 UMAs
- Puede superar los $3,000 pesos mexicanos, dependiendo del valor vigente de la UMA y del municipio
- El monto exacto varía entre municipios, ya que cada ayuntamiento puede establecer rangos específicos dentro del marco legal estatal.
Arresto administrativo: hasta 36 horas
Además de la multa, las autoridades pueden imponer...
Arresto de 12 a 36 horas
La duración depende de.
- Gravedad de la falta
- Reincidencia
- Conducta del infractor
En casos de estado de ebriedad escandaloso o alteración del orden público, la sanción suele agravarse.
Trabajo comunitario como alternativa
En algunos municipios, como Ecatepec, la ley permite sustituir la multa o el arresto por trabajo comunitario, siempre que la persona infractora lo acepte.Ejemplos de trabajo comunitario
- Limpieza de calles
- Barrido de espacios públicos
- Mantenimiento urbano básico
- Esta opción se aplica principalmente.
- No hay reincidencia
- No se causaron daños
- No existió violencia o riesgo a terceros
Factores que agravan la sanción
Las autoridades consideran varios elementos para definir la sanción final:Municipio
Cada municipio del Edomex tiene reglamentos cívicos propios, lo que influye en:
- Montos de multa
- Duración del arresto
- Aplicación del trabajo comunitario
Estado de ebriedad
Si la persona:
Se encuentra en ebriedad evidente
Altera el orden o pone en riesgo a terceros
La sanción será más severa.Alcohol y conducción
Si el consumo de alcohol se combina con…
Conducir bajo los efectos del alcohol
O intentar hacerlo
Las consecuencias incluyen
Multas más elevadas
Retención del vehículo
Posibles sanciones adicionales conforme al reglamento de tránsito
