Un bebé de dos meses murió al interior de la estación Toluca Centro del Tren Interurbano México-Toluca la tarde de este martes. Los primeros reportes establecen que todo se debería a una complicación de salud.

Datos de las autoridades señalan que ambos padres, una pareja de jóvenes, iba con el menor de edad y en uno de los accesos al transporte solicitó auxilio para atender al pequeño.

Mientras llegaban los servicios de emergencias y paramédicos, los propios jóvenes dieron los primeros auxilios al bebé y le practicaron maniobras; sin embargo, cuando llegaron los paramédicos confirmaron que el pequeño había perdido la vida.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.