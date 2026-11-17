Un niño de 10 años, identificado como Edwin, fue atropellado el día de su cumpleaños por un motociclista en la colonia Prados de Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los hechos ocurrieron el domingo 15 de noviembre, cuando el menor salió de su casa a comprar pilas para un carrito de control remoto que le habían regalado. De acuerdo con el testimonio de Edwin, tras verificar ambos lados de la calle, cruzó la Avenida Cerezos.

En ese momento, un joven que circulaba a bordo de una motocicleta sin placas, lo impactó con la parte frontal de su moto, causándole heridas en la pierna izquierda, el brazo izquierdo y el rostro. Los hechos quedaron registrados en un video de una cámara de seguridad de una vivienda.

Los costos por la curación diaria de sus heridas y los gastos acumulados ascienden a unos 13 mil pesos Foto: Especial

Edwin relató que tras el incidente, un vecino que lavaba su carro lo auxilió y lo trasladó con elementos policiales, quienes posteriormente lo llevaron a la Cruz Roja para recibir atención médica.

Tras ser dado de alta, Edwin se encuentra en recuperación en su domicilio; sin embargo, su madre, Jessica, señaló que los costos por la curación diaria de sus heridas y los gastos acumulados ascienden a unos 13 mil pesos y aún requieren realizarle tomografías para descartar daños mayores.

La madre del menor denunció que el conductor responsable huyó del lugar sin brindarle auxilio y que la motocicleta carecía de placas de circulación. Por estos hechos, ya se presentó una denuncia formal por el delito de lesiones ante el Ministerio Público de Atizapán, mientras la familia espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan dar con el responsable.