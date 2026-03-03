Montan exposición para recuperar memoria histórica de pueblos de La Paz

Para rescatar y difundir la memoria histórica de los pueblos que integran los municipios del Oriente del Estado de México, el municipio de La Paz lanzó una convocatoria para invitar a la población que cuente con imágenes guardadas de los pueblos de Magdalena Atlicpac, San Sebastián Chimalpa, San Salvador Tecamachalco y Los Reyes Acaquilpan. para que compartan los recuerdos.

La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez indicó que es una forma de compartir recuerdos de los padres o abuelos, que hablan de la historia, tradiciones y costumbres de lo que es el municipio, "para recuperar parte de la historia de nuestro pueblo".

Al inaugurar la exposición itinerante “Los Hijos de la Cuenca de México”, explicó que ésta es un esfuerzo de los diversos cronistas que buscan dar a conocer la historia tradiciones y costumbres de municipios del oriente de la entidad, como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Atenco, Tepetlaoxtoc, así como la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, entre otros.

Así, en la explanada municipal Gral. Luis Cerón se lleva a cabo la exposición itinerante conformada por 58 fotografías, posteriormente se trasladará al Centro Cultural de Artes y Oficios “Carmen Serdán Alatriste”, donde los ciudadanos podrán conocer parte de la historia de los municipios participantes.

Foto: Ángeles Velasco

De esta forma, se podrá conocer la historia de la región a través de fotografías, documentos antiguos y testimonios gráficos que dan a conocer un recorrido por las transformaciones que han marcado la Cuenca de México, desde sus orígenes prehispánicos hasta la vida contemporánea de cada uno de los municipios que conforman esta exposición.

"En cada una de las imágenes, los espectadores se encuentran con el pasado, que es el orgullo de lo que ahora tiene cada lugar en la región, para que las generaciones sepan cómo los antepasados han sido parte de este proceso para llegar a lo que es esta gran ciudad", destacó Guerrero.

La alcaldesa, acompañada de integrantes del Cabildo y directores de área, recorrieron la exposición donde cada uno de los cronistas participantes expusieron parte de la historia y costumbres de los municipios que integran la exposición itinerante llamada Los Hijos de la Cuenca de México.

*DRR*