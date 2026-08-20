Refuerzan apoyo a economía familiar en Atizapán con “Pa’ que te alcance”

El diputado local por Atizapán de Zaragoza y dirigente estatal del PAN en el Estado de México, Anuar Azar, realizará una jornada más de su programa “Pa’ que te alcance”, con el que busca apoyar la economía de las familias del municipio.

El programa ofrece un paquete de cuatro kilos de alimentos por sólo 320 pesos. Incluye un kilo de bistec taquero de res, un kilo de pechuga enchilada, un kilo de hamburguesa y un kilo de papa a la francesa.

En esta ocasión, los pedidos podrán realizarse hasta el lunes 24 de agosto, a las 20:00 horas, para recibirlos el viernes 28 del mismo mes en la Casa Ciudadana, ubicada en avenida Paseo de México 21, colonia Jardines de Atizapán.

Con este programa, el diputado Anuar Azar busca ayudar a que las familias reduzcan su gasto cotidiano, particularmente en productos de consumo básico.

“Pa’ que te alcance” se suma a otras estrategias que el legislador ha impulsado en colonias del municipio, entre ellas las “Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar”, que ofrecen productos y servicios a bajo costo.

Azar también mantiene vigente el programa “Anuar con Huevos”, mediante el cual lleva el kilo de huevo a 10 pesos a distintas comunidades de Atizapán.

Esta semana, el programa llegó a la colonia Alfredo V. Bonfil.

“Hay gastos que no podemos quitar, pero sí podemos buscar la manera de que pesen menos en el bolsillo”, señaló Anuar Azar, quien adelantó que continuará recorriendo las colonias del municipio con este tipo de apoyos.