Por el roce entre perritos, fue acuchillado Negrito, un lomito callejero, presuntamente por el dueño de una tienda en la colonia Esperanza, por lo que hoy exigen justicia para el ser sintiente.

De acuerdo a vecinos alrededor de las 5 de la tarde de este lunes, Negrito que acostumbraba a caminar por la zona, en donde los vecinos le daban de comer, se aproximó a la tienda, en donde estaban los lomitos del dueño del local.

“En la tienda que está aquí atrás al lado de la carnicería, refieren los vecinos que entra el perrito a la tienda los propietarios de la tienda tienen unos perritos, los perritos se alteran y empiezan a ladrar, estas personas al ver al perro y ver que uno de los perros se la acerca, pensaron que lo iba atacar y ahí es cuando estas personas agreden o lastiman al perro ocasionándole la muerte”, explicó Edgar Abraham Castillo, presidente de Protección Animal Nitin México AC.

Piden justicia para Negrito Especial

Los vecinos aseguran que Negrito - perro mestizo-, era tranquilo y era querido por los vecinos.

“Era un perrito comunitario, toda la gente le daba de comer no se metía con nadie… traía su playerita, por ahí le dan comida, de hecho, a veces sacó a los perritos, se les da croquetas… no era agresivo, por lo mismo andan buscando quien les de alimento, no son agresivos porque son de la calle”, explicó Verónica, vecina.

Después de que fue herido, Negrito caminó unos metros hasta que cayó muerto, mientras que aseguran que el dueño de la tienda, enseguida la cerró.

“Venía herido cayéndose porque le dieron una, parece que lo acuchillaron, si logra ver hay huellitas con sangre que venía caminando y aquí quedó el animalito”.

Edgar Castillo, presidente de Protección Animal Nitin México AC mencionó que, aunque se dio aviso a las autoridades, no hubo empatía en la Fiscalía de justicia del Estado de México para presentar la denuncia por maltrato animal.

Asimismo, lamentó que, aunque en el Estado de México las penas por maltrato o crueldad animal se han endurecido, en Nezahualcóyotl se ha agudizado, al incrementarse 80 por ciento, “reportes que nos hacen llegar a nuestra asociación fácil recibimos entre 5 y 10 llamadas al día por abandono y maltrato animal”.

Actualmente en la entidad mexiquense, de acuerdo al Código Penal, el causar la muerte a un ser sintiente alcanza una pena entre los cinco y seis años de prisión.