En pleno 8M localizan fosas clandestinas con cinco cuerpos al sur de Sinaloa

Las autoridades confirmaron la localización de nuevas fosas clandestinas al sur de Sinaloa, donde extrajeron los restos de por lo menos cinco personas; las cuales, por sus condiciones, no han sido identificadas.

El hallazgo fue incluido en el reporte diario de hechos de la Fiscalía General del Estado, precisando que habían sido cuatro fosas en un predio ubicado en la comunidad de El Salado, perteneciente al municipio de Elota.

Dentro de las fosas fueron encontrados dos cuerpos y tres osamentas, sin precisar el tiempo que pudieran haber estado sepultados clandestinamente, y la manera en que localizador dicho predio.

Al concluir las diligencias, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para intentar identificarlos y entregarlos a sus familiares, pero hasta el momento no se tienen datos de la vestimenta o prendas encontradas en el lugar.

Apenas el sábado 6 de marzo, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, localizaron otra fosa clandestina con restos óseos en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato.

Sin embargo, durante la última semana han sido encontrados los restos de por lo menos nueve personas en fosas clandestinas en los municipios de: Elota, Navolato, Concordia y Mazatlán, de acuerdo a reportes de madres buscadoras y de las autoridades.

jcp