8M | Mujeres marchan en calles de Toluca contra violencia de género

Mujeres salieron a marchar a las principales calles de Toluca en contra de la violencia de género y por los últimos feminicidios registrados en la entidad; en su trayecto se confrontaron con policías y realizaron intervenciones con imágenes y pancartas en diversos edificios.

La principal confrontación que tuvieron las mujeres fue con la policía a las puertas de Palacio de Gobierno estatal, de donde retiraron las vallas que colocaron y quitaron escudos a los elementos.

Como respuesta, fueron rociadas con el contenido de los extintores, por lo que las jóvenes retrocedían y volvían a confrontar a los elementos, quienes las rociaron en numerosas ocasiones.

Sin embargo, en otro punto, las mujeres policías dejaron de lado sus toletes y escudos y levantaron las manos frente a las manifestantes.

Los contingentes de colectivas feministas salieron de dos puntos en la capital mexiquense, tanto en el Parque Simón Bolívar, a un costado del edificio de Rectoría, como de Vicente Guerrero, cerca de Ciudad Universitaria (CU).

A su paso, la marea violeta realizó ntervino en edificios públicos, calles, un local y Los Portales. En la marcha recordaron a Ana Karen, hallada muerta tras abordar una moto de servicio por plataforma, así como a Patricia, encontrada muerta después de tres días desaparecida en Jocotitlán y a otras mujeres y niñas víctimas de feminicidio.

