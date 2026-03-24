IMSS Edomex Oriente afilia a más de 500 mil estudiantes de bachillerato y universidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente registró a 545 mil 167 alumnos mexiquenses dentro del Seguro Facultativo Modalidad 32, que incluye atención individual y colectiva.

Informó que este esquema de seguridad social permite a las y los estudiantes de nivel medio superior y superior contar con protección médica integral durante su formación académica.

IMSS Estado de México Oriente Especial

Acceder a servicios de asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria de forma gratuita.

Los estudiantes de bachillerato y universidad del ciclo escolar 2025-2026 que se inscribieron en esta Representación pertenecen a 507 planteles de educación pública asentados en la zona nororiente de la entidad. Para formalizar su afiliación, las y los alumnos acudieron a solicitar su Número de Seguridad Social (NSS) a las tres subdelegaciones administrativas ubicadas en Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Los Reyes La Paz.

Tlalnepantla y otros municipios

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En la subdelegación de Tlalnepantla de Baz se contabilizaron 120 escuelas con 175 mil 685 estudiantes; en la de Ecatepec de Morelos, se registraron 136 instituciones educativas con 164 mil 471 alumnos; mientras que en la de Los Reyes La Paz, se atendieron 251 planteles con 205 mil 11 escolares.

Todos los beneficiarios cuentan con prestaciones de asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, además de acceso a instalaciones de bienestar social. En el caso de las mujeres, la institución otorga atención durante el embarazo, alumbramiento y puerperio, así como ayuda en especie por seis meses para lactancia.

Salud familiar

Asimismo, sus recién nacidos tienen derecho a servicios médicos durante su estancia hospitalaria y la posibilidad de ser inscritos en el Seguro de Salud para la Familia dentro de los 90 días naturales posteriores a su nacimiento.

Las tres subdelegaciones administrativas cuentan con personal calificado para facilitar el acceso a las 45 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los 11 hospitales distribuidos en los 58 municipios de la región.

El IMSS Estado de México Oriente ratifica que la seguridad social de las y los estudiantes es una prioridad permanente, con cobertura y atención médica oportuna.

*bb