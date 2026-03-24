Abuela Carlota saldrá del penal HOY, será en las próximas horas

A casi un año de estar interna en el penal de Huitzilzingo en el municipio de Chalco en el Estado de México, en las próximas horas saldrá la mujer de la tercera edad identificada como Carlota N, acusada de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, para seguir su proceso desde el domicilio de uno de sus hijos.

Caso en Chalco.

Ello luego de que en la audiencia realizada el pasado martes, un juez determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada para que la llamada ‘Abuela Sicaria’ pudiera seguir el proceso en domicilio.

Señalaron su edad y que está enferma

Ello por su avanzada de edad al tener 74 años de edad y padecer diabetes grado 2.

Detienen a señora armada en Chalco.

Aunque se esperaba que pudiera salir este fin de semana, debido a que el Juez solicitó se acreditar qué no contaba con pasaporte, se pagará una medida cautelar de 250 mil pesos y contar con un brazalete electrónico se espera salga este martes.

Cabe señalar que para el próximo mes se espera continúe la audiencia intermedia tanto de Carlota como de sus hijos, luego de que rechazaron el juicio abreviado.

El caso

El caso de la “abuela Carlota” o ‘Abuela Sicaria’ en Chalco se volvió viral de inmediato, todo empezó cuando la mujer se enfrentó a unas personas que presuntamente estaban invadiendo o apropiándose de una vivienda.

En videos que circularon en redes, se ve a Carlota reclamando muy molesta, defendiendo el lugar como si fuera suyo o de su familia. En la escena se oyen gritos, empujones y un ambiente bastante tenso.

La gente empezó a bautizarla como “Abuela Carlota o sicaria” porque encaró la situación disparando en contra de los presuntos invasores.

Uno de los hombres murió por los balazos y otro quedó herido.

*bb