¡Es un milagro! Abuelito queda atrapado tras la explosión en Coacalco y sobrevive

“Lolis” como le dicen de cariño a Juan Josué Cárdenas Soriano, de 77 años de edad, lucha por su vida luego de que su casa se derrumbara por un estallido, al parecer por gas, el pasado viernes en la colonia La Magdalena, en el municipio de Coacalco y pese a su gravedad, su familia asegura vive por un milagro.

Lo buscamos y lo buscamos y si lo encontramos entre los escombros y la verdad podemos decir que fue un milagro, todo lo que le pasó a él dentro de lo que respecta su salud, por qué, porque yo lo encontré, entre una losa, había una losa encima de él, pero la parte de la orilla, le estaba apoyando que no cayera la losa completamente hacia él", José Refugio Cárdenas, hermano de Juan Josué.

Recuerdan cómo fue su rescate y los momentos de desesperación que vivieron.

En ese momento lo que hicimos fue sacarlo y ponerlo en una puerta de fierro que es su zaguán, que era su zaguán y que quedó botado por ahí por una barda entonces, fuimos lo pusimos lo acomodamos, muchos vecinos me ayudaron, en ese momento, salgo corriendo como le comento", detalló.

Hoy que se encuentra hospitalizado, solo quedan ruinas de lo que fue su casa durante 50 años, pero su familia reconoce el apoyo solidario de todos sus vecinos que han tratado de apoyarlos.

No puedo decir otra cosa más que agradezco a mis vecinos que nos han apoyado de una forma bastante grande, económica, en cuestión alimentario, en cuestión, pues de un abrazo, de muchas cosas no, de una forma hemos encontrado esa solidaridad con todos los vecinos, pero estamos consternados por su salud, en lo material, gracias a Dios, el municipio se ha encargado ahorita; inclusive, ya no hay mucho escombro", añadió.

En tanto, las otras familias cuyas casas se vieron afectadas por la onda expansiva, tratan de seguir su vida.

Ahorita estamos quedándonos en un cuarto, en el cuarto no hubo daños, muchos daños más que los de enfrente, los que estaban al lado de la vivienda; si nos van ayudar a construir con los electrodomésticos con lo que nos haga falta", comentó Carla Lorena, vecina de calle Matamoros.

Mientras que el señor Juan Josué se encuentra hospitalizado, piden le puedan brindar algún tipo de apoyo a su hija que vivía con él y que ahora no tienen vivienda y se encuentra cuidándolo en el hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

jcp