Edomex estrena señalética turística rumbo al Mundial 2026

Y es que el gobierno encabezado por Delfina Gómez se prepara para recibir a visitantes con nueva señalética turística en distintas vialidades, que facilita la llegada a pueblos mágicos y destinos emblemáticos.

Como parte de la estrategia “Estadio de México. Un Destino Futbolero”, el Gobierno del Edomex inició la instalación de estos señalamientos sobre la Avenida Solidaridad Las Torres, una de las rutas más importantes del Valle de Toluca.

En este punto ya se colocaron 40 señales en cruces estratégicos, en ambos sentidos, que orientan a turistas nacionales y extranjeros hacia lugares como Valle de Bravo, Malinalco y Metepec.

Además, incorporan la tipografía oficial autorizada por la FIFA, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Con estas acciones se busca facilitar la movilidad, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la promoción turística del estado.

Así, el Estado de México se alista… no solo para el Mundial, sino para recibir a miles de personas con mejores rutas, mayor orientación y una oferta turística más visible.