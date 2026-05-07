Detienen a cuatro personas en vehículo usado para cometer homicidio en La Paz

Cuatro personas fueron detenidas en La Paz, Estado de México, por estar presuntamente relacionados con el homicidio de un hombre en ese mismo municipio, delito que se cometió el 3 de mayo en la colonia Pueblo de San Sebastián Chimalpa.

La detención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras realizar investigaciones de gabinete y campo.

Los agentes localizaron y aseguraron un vehículo probablemente utilizado en la comisión del delito de homicidio; durante la intervención, detuvieron a cuatro personas por su posible responsabilidad en el ilícito de encubrimiento por receptación”, detalló la SSEM.

Las autoridades relataron que el pasado 3 de mayo se recibió una llamada al teléfono 911, en la que el personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) fue alertado sobre el homicidio de un hombre por una agresión con un arma de fuego.

Análisis de las cámaras

Luego de atender la denuncia, se procedió a analizar las imágenes captadas por cámaras de la zona, con lo que se pudo establecer que los presuntos responsables viajaban en un automóvil en el que emprendieron la huida.

También fue posible determinar la ruta de escape, lo que permitió identificar su posible zona de movilidad, para el despliegue de los efectivos en campo.

Policías estatales adscritos a la Unidad de Inteligencia e Investigación Policial (UIIP), en coordinación con agentes de la fiscalía mexiquense, desplegaron un operativo en el que identificaron un automotor con características similares a las descritas en la consigna”.

Una vez que lo tuvieron a la vista le indicaron al conductor que detuviera la marcha, así como al de una motocicleta que los acompañaba.

Tras realizar la revisión correspondiente, desde el Centro de Mando estatal se confirmó que se trataba del vehículo relacionado con la carpeta de investigación por homicidio; en cuanto a la motocicleta, resultó tener reporte de robo vigente.

Luego de informarles que la posesión de un vehículo relacionado con un ilícito y de una unidad robada constituye un delito, los oficiales detuvieron a quienes se identificaron como Irving ‘N’, Rubén ‘N’, Iván ‘N’ y Mariana ‘N’”.

Los detenidos, junto con las unidades aseguradas, fueron puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

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