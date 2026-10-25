Horacio Duarte llama a la unidad para fortalecer la transformación en Ecatepec y el EdoMex

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, hizo un llamado a mantener la unidad dentro de su movimiento y actuar con responsabilidad política, al señalar que el bienestar de la población debe estar por encima de cualquier interés o aspiración personal.

Durante su participación en el Segundo Informe de Actividades Legislativas y Gestión en Territorio de la diputada de Ecatepec, Zaira Cedillo Silva, el funcionario destacó que la transformación en el Estado de México requiere mantener un proyecto colectivo y evitar divisiones internas.

Duarte Olivares subrayó la importancia de la renovación de los cuadros políticos y pidió a quienes forman parte del movimiento privilegiar el trabajo y el servicio a la ciudadanía.

“Por más que haya aspiraciones personales, lo principal es la transformación y la gente, y que no haya lugar para la división, o para las agendas personales”, afirmó.

El secretario general de Gobierno sostuvo que el proyecto político debe mantenerse enfocado en generar resultados para las familias mexiquenses y llamó a quienes participan en el movimiento a actuar con responsabilidad ante el escenario político rumbo al proceso electoral de 2027.

“El proyecto es colectivo y solamente unidos vamos a seguir dando resultados. Aquí en Ecatepec yo confío en que presentes y ausentes vamos a actuar con responsabilidad, el proyecto es de todos y es para el pueblo del Estado de México”, expresó.

Asimismo, Duarte Olivares reiteró que la unidad debe ser un principio fundamental para consolidar los avances de la transformación en Ecatepec y en el conjunto del Estado de México.

Al informe legislativo de Zaira Cedillo Silva acudieron diputadas y diputados, presidentas y presidentes municipales, así como representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).